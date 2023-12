Deel dit: Share App Mail Tweet

MotoGP-icoon Brivio alweer weg bij Formule 1-team Alpine

De Italiaan Davide Brivio verlaat na drie jaar alweer het Formule 1-team Alpine en keert mogelijk terug in de MotoGP. Brivio wordt in verband gebracht met het fabrieksteam van Honda.

De 59-jarige Brivio vierde in de MotoGP successen als teambaas van Yamaha met de wereldtitels van Valentino Rossi. Hij verliet na de wereldtitel van Joan Mir in 2020 het team van Suzuki om als racedirecteur aan de slag te gaan bij Alpine in de Formule 1.

Na een jaar kreeg hij al een andere functie bij het Franse team en nu meldde de renstal het vertrek van Brivio. “Het was een trots hoofdstuk in mijn carrière om met Alpine betrokken te zijn bij de Formule 1”, zei de Italiaan in een teamverklaring.

ANP