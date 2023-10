Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de X2 en iX2 eindelijk bij de rest van de BMW-modellen passen

De BMW X2 moet lekker normaal doen. De nieuwe generatie X2 loopt eindelijk in pas met de rest van de modellen. Hoe dat zit, leggen we in deze video uit.

De BMW X2 was altijd een beetje een vreemd model. De auto was onderhuids altijd gelijk aan de X1 en de Mini Countryman, maar had een eigenwijs design. Bij de BMW X-modellen zie je een mooie vergrotende trap in het modellengamma. Zo zijn de X1, X3, X5 en X7 allemaal SUV’s en zijn de X4 en X6 beide coupé-SUV’s.

De BMW X2 moet normaal doen

De BMW X2 paste dus niet in het rijtje van die carrosserievorm. Tot nu dan, want de nieuwe X2 is een echte coupé-SUV.

De BMW X2 is meer een kleine X4 geworden, een echte Coupé-SUV. Al noemen ze dit bij BMW een Sports Activity Coupé. De auto is bijna 20 centimeter langer geworden en is ruim 2 centimeter breder. Ook is hij 6 centimeter in de hoogte gegroeid.

Dat BMW dit model echt als sportief broertje van de X1 ziet bewijst het feit dat er een M35i XDrive variant komt van de X2. Deze krijgt aan de achterkant twee dubbele uitlaatpijpjes. Die versie is direct vanaf zijn marktintroductie leverbaar, een X1 is er nog niet in deze uitvoering.

De aandrijflijn bestaat dan uit een 2,0-liter viercilinder die 300 pk levert. Van 0 naar 100 kilometer per uur sprint het model in 5,4 seconden. Die versie krijgt ook een adaptief M sportonderstel en is te bestellen met een speciaal M remsysteem.

Minder sportieve BMW X2’s

Minder sportieve versies zijn er natuurlijk ook. Zo is er de sDrive20i, die je kent van de X1. Deze aandrijflijn bestaat uit een 1.5-liter motor in combinatie met een 48V-mild hybrid systeem. Die auto is goed voor 170 pk. Ook kan je nog dieselen met een 150 pk sterke sDrive18d bestaande uit een viercilinder met een slagvolume van 2,0 liter.

De iX2

De BMW X2 komt ook als volledig elektrische auto, de iX2. Hij is er vooralsnog alleen als xDrive30 met 313 pk en 417 tot 449 kilometer aan range. Onderhuids is ook deze auto identiek aan de iX1. Dat betekent dat je van 0 naar 100 kilometer per uur sprint in 5,6 seconden en maximaal 130 kW kan laden aan de DC-lader. Het platform maakt nog gebruik van een 400 volt-systeem, dus echt heel rap kan hij niet laden. Wel is 22 kW aan de AC-lader mogelijk als je deze optie aanvinkt. Standaard is dit 11 kW.

De bagageruimte is groot. De nieuwe BMW X2 heeft een ruimte van 560 tot 1.470 liter, afhankelijk van de modelvariant. De BMW iX2 biedt 525 tot 1.400 liter bagageruimte. Je zou denken dat dat kleiner is dan de BMW X1, maar niets is minder waar. Hij is ruimer dan dat model. De auto is dan ook heel iets langer, maar wel een stuk lager. Minder praktisch kan je de X2 dus niet echt noemen. Tenminste, als je niet naar de ruimte op de achterbank kijkt.

De prijzen

De wereldwijde marktintroductie vindt plaats in maart 2024. BMW geeft enkel nog de prijzen van de BMW X2 sDrive20i Launch Edition: 52.340 euro. De BMW iX2 is te krijgen vanaf 59.350 euro. We hebben het dan over de xDrive30.

In de zomer van 2024 komt BMW met nog een volledig elektrische uitvoering en nog een dieselmotor.