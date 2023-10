Deel dit: Share App Mail Tweet

Medewerkers Audi-fabriek België staken! En dat komt door jullie

Medewerkers van de Audi-fabriek in Vorst, België, hebben afgelopen maandag het werk neergelegd. En dat komt indirect door jullie, de consumenten. Jullie kopen te weinig elektrische auto’s.

De vraag naar EV’s loopt terug. Fiat heeft daarom besloten om zijn 500e-fabriek tijdelijk stil te leggen. Volkswagen kondigde eerder al aan minder Cupra Borns en Volkswagen ID.3’s te gaan maken.

Productie Audi Q4 E-Tron stil

En nu heeft ook de directie van Audi Brussels een dergelijke mededeling gedaan. De productie van de Q4 E-Tron in Vorst wordt stilgelegd. En dat nog vóór de productie überhaupt is begonnen.

De Belgische Audi-fabriek is ingericht om tussen nu en midden 2026 zo’n 40.000 exemplaren van de Q4 E-Tron te bouwen. Om de assemblagelijn te testen, worden er dit jaar eerst 100 tot 200 gemaakt.

Vraag elektrische SUV valt tegen

Maar daarna wordt de Q4 E-Tron-productie meteen on hold gezet, aldus de directie van Audi Brussels. Dit omdat de vraag naar de compacte elektro-SUV zwaar tegenvalt.

In november meer duidelijkheid

Medewerkers van de fabriek in Vorst maken zich zorgen over de toekomst, daarom hebben ze op maandagmorgen het werk neergelegd. Inmiddels hebben ze de staking alweer beëindigd.

Bij Audi Brussels werken 3000 vaste medewerkers en ongeveer 500 tijdelijke, die ook de Q8 E-Tron in elkaar schroeven. In november verwacht het bedrijf meer duidelijkheid te kunnen geven over de Q4.