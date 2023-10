Deel dit: Share App Mail Tweet

Red Bull-teambaas Horner hoopt dat Pérez vorm snel hervindt

Red Bull zal er alles aan doen om Sergio Pérez te helpen zijn vertrouwen weer terug te vinden en de tweede plaats in het Formule 1-kampioenschap veilig te stellen. “Ik denk dat we echt met Pérez moeten gaan praten, omdat we weten waartoe hij in staat is en hij momenteel niet in vorm verkeert”, aldus teambaas Christian Horner, die Max Verstappen afgelopen weekeinde in Qatar zijn derde opeenvolgende wereldtitel zag winnen.

Pérez pakte de laatste drie races slechts 5 WK-punten en heeft in de stand 30 punten voorsprong op de Britse nummer 3 Lewis Hamilton. De volgende drie races zijn in de Verenigde Staten (Texas), Mexico en Brazilië. Daarna sluiten de coureurs het seizoen af in de Verenigde Staten (Las Vegas) en Abu Dhabi.

“Het is frustrerend dat hij afgelopen weekeinde maar 1 punt pakte”, aldus Horner over Pérez. “Sport op het hoogste niveau is net zo goed een mentaal spel als een fysiek spel en Pérez heeft aangegeven dat hij op dat gebied met een coach werkt. Het is voor ons het belangrijkste dat we het WK hebben gewonnen en de constructeurstitel. Nu willen we ook graag de tweede plek in de WK-stand veiligstellen.”