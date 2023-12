Deel dit: Share App Mail Tweet

De nieuwe Lancia Ypsilon kan varen, althans hij probeert het

Een nieuwe Lancia Ypsilon is groot nieuws, want we hebben al lang niets meer van het merk gehoord. Het model heeft voor de introductie al flink de aandacht, iemand heeft de Italiaan namelijk in het water geparkeerd.

Als fabrikant moet je veel testen voor je een auto op de markt brengt. Hoewel de waterdichtheid goed onderzocht moet worden, is dit zwemavontuur geen experiment.

Lancia Ypsilon in water

De Lancia Ypsilon die in het water lag is volgens het Franse regionale dagblad L’Est Républican een gestolen auto.

De auto is al volledig te zien zonder camouflage. Dit is ongetwijfeld niet de manier hoe Lancia bedacht heeft de nieuwe Ypsilon aan ons voor te stellen.

De hulpdiensten werden rond 7.30 uur op de hoogte gebracht van een auto die in het water lag. De bestuurder en eventuele inzittenden zijn niet aangetroffen bij de auto.

Waarom het voertuig is of wie het voertuig heeft gestolen, is nog onduidelijk. Het is wel erg opmerkelijk dat een niet-onthulde auto wordt gestolen. De Lancia Ypsilon zal niet op een lokale onbewaakte parkeerplaats hebben gestaan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

🚨 FUITE ! Voici la future Lancia Ypsilon dans des conditions très particulières. 👉🏻 Ce prototype sans camouflage a été repêché à Montbéliard, non loin de l’usine Stellantis, et selon l’Est Républicain, il s’agirait d’un vol. Cependant, rien n’a été confirmé.#Lancia #Ypsilon pic.twitter.com/mxNmIWJ9hL — Le Rendez-Vous Auto’ (@lerdvauto) December 12, 2023

Het pre-productiemodel doet direct denken aan de 208. Dat model is van concerngenoot Peugeot en staat naar verluidt op hetzelfde platform als de Lancia Ypsilon. De EV heeft naar alle waarschijnlijkheid een 154 pk elektromotor en een accupakket met een capaciteit van 51 kWh. Hier kan je volgens de WLTP-meetmethode 400 kilometer mee rijden. Varen kan hij slechts een paar meter.

💬 Autovisie Whatsapp Autovisie is live op Whatsapp! Abonneer je om gratis op de hoogte te blijven van het belangrijkste autonieuws.

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom de Lancia Ypsilon. Abonneer je dan op de Autovisie Nieuwsbrief.