Lancia dood? Nee, dit is de nieuwe Ypsilon

Lancia, we hebben al lang niets meer van de Italiaanse autofabrikant vernomen. Toch is het merk niet ten dode opgeschreven. De nieuwe Ypsilon is op komst!

Lancia wordt niet meer in Nederland verkocht. Sterker nog, alleen nog in Italië is de Ypsilon – het enige model van het merk – leverbaar. De inmiddels 13 jaar oude auto heeft vorig jaar nog wel een update gehad.

De Lancia Ypsilon is een van de drie

In 2024 mag de huidige Lancia Ypsilon dan ook eindelijk in Italië met pensioen. Het model is een van de drie auto’s waarmee ‘de renaissance’ van de Italiaanse fabrikant begint, zeggen ze zelf.

Een speciale editie

De eerste beelden die Lancia vrijgeeft van de nieuwe Ypsilon zijn van de zogenaamde Edizione Limitata Cassina. Van deze speciale uitvoering worden 1.906 exemplaren gebouwd, verwijzend naar het geboortejaar van het automerk. Alle Edizione Limitata Cassina’s zijn volledig elektrisch. De nieuwe Ypsilon komt er naar verluidt wel met verbrandingsmotoren. Of die ook naar Nederland komen, is nog maar de vraag.

🛋️ Cassina Cassina is een Italiaanse meubelmaker. Niet alleen voor deze speciale Ypsylon werkt Lancia samen met het bedrijf, ook andere toekomstige modellen worden in samenwerking van Cassina gemaakt.

Veel van de nieuwe Lancia Ypsilon kunnen we nog niet zien. In het duidelijkste beeld zien we enkel een tafeltje, dat waarschijnlijk onder het infotainment zit.

Lancia wil de auto ‘het thuisgevoel’ meegeven. De digitale fader op het kleine deel van het scherm geeft dan ook het woord ‘Sala’ aan, Italiaans voor kamer. Hoe Lancia met deze Ypsilon verder ‘het thuisgevoel’ in een auto wil brengen, en wat dit exact inhoudt, is nog onduidelijk.

Februari 2024 wordt de nieuwe Lancia Ypsilon onthuld

Het nieuwe model wordt februari 2024 onthuld.