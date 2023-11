Deel dit: Share App Mail Tweet

Car of the Year: dit is de shortlist met beste auto’s

In totaal stemmen 59 juryleden uit 22 verschillende landen jaarlijks voor de Car of the Year-awards. Dit is de shortlist met beste auto’s van komend jaar.

Eerder vormde de jury, waar Autovisie-redacteurs deel van uitmaken, een longlist met kanshebbers. Die lijst is nu ingekort tot zeven auto’s die kans maken op de felbegeerde titel.

Car of the Year 2024: de beste auto’s van komend jaar

Meerdere modellen worden gezien als potentiele bestsellers voor 2024. Welke auto’s op de Car of the Year 2024-shortlist staan, lees je hieronder.

BMW 5-serie

De Duitsers presenteerden eerder dit jaar de nieuwe Fünfer, die voor het eerst ook met een volledig elektrische aandrijflijn leverbaar is. Qua uiterlijk is de 5-serie duidelijk anders dan de uitgaande G30-generatie, maar nog altijd kenmerkend BMW.

Datzelfde geldt voor het rijgedrag, ook dat van de EV. “De i5 laat zien dat er echt geen ronkende verbrandingsmotor nodig is om dé archetypische sportsedan te vervolmaken”, oordeelt collega Dries van den Elzen in zijn rijtest met de BMW i5.

BYD Seal

Van BMW naar BYD. Uit China komt de BYD Seal. Een elektrische sedan die een gedegen concurrent vormt voor de Tesla Model 3, waar het design wat trekjes van heeft.

“Het zal net als die andere nieuwkomers nog wel flink moeten werken aan naamsbekendheid onder het grote publiek”, schreef Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma eerder in zijn rijtest met de BYD Seal. Het winnen van de Car of the Year 2024-award zou de Chinees daarbij kunnen helpen.

Kia EV9

De Koreanen timmeren ook flink aan de weg als het op elektrische auto’s aankomt. Met de forse EV9 trekt Kia alle ogen naar zich toe.

Een gewaagd design dat bij de meesten in de smaak lijkt te vallen. Het is een auto die Kia naar een hoger plan tilt, zo oordeelt Dries van den Elzen. De SUV behoort dan ook nu al tot de beste auto’s van 2024.

Peugeot e-3008 en 3008

De e-3008 is een ontzettend belangrijke auto voor Stellantis. EV’s van het autoconcern liepen keer op keer achter de feiten aan. De e-3008 is de eerste elektrische auto van de autogroep die op het nieuwe EV-platform staat.

Hoewel de e-3008 geen 800-volttechniek heeft, maakt hij wel indruk met rijeigenschappen, uiterlijk en interieur, zo schrijft collega Peter Hilhorst. Bovendien bedraagt de actieradius van de Long Range-versie tot wel 700 kilometer.

Renault Scenic

We wapperen de inkt van onze rijtest met de Renault Scenic nog droog. Toch is wel duidelijk dat de Fransoos een van de kanshebbers is voor de Car of the Year 2024-award.

Een ruim interieur, fraai design, relatief laag gewicht en behoorlijke actieradius maken de nieuwe Scenic een van de beste auto’s van komend jaar.

Toyota C-HR

Het is Toyota dat Japan vertegenwoordigt op deze shortlist van de Car of the Year-awards 2024, en wel met de nieuwe C-HR. Onze walkaround met de auto zie je hier.

In tegenstelling tot de andere auto’s op deze lijst, is de Toyota C-HR het enige model dat níét als volledig elektrisch leverbaar is, maar enkel als (plug-in) hybride, waarbij je de keuze hebt uit een 1,8-liter en 2,0-liter viercilinders.

Volvo EX30

Tot slot een EV van Zweeds-Chinese makelij: de Volvo EX30. Het is een auto waar veel om te doen is geweest en door zijn design, specificaties en prijskaartje werd hij al gauw bestempeld als mogelijke verkooptopper.

Kleeft er dan geen enkel nadeel aan de Volvo? Jawel, gelukkig licht Autovisie-hoofdredacteur ze allemaal uit in dit uitgebreide artikel. Desondanks is het een van de beste auto’s van het jaar en de Volvo EX30 is dan ook een terechte kanshebber voor de titel Car of the Year 2024.