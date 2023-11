Deel dit: Share App Mail Tweet

De e-3008 is belangrijkste Peugeot in tijden

De Peugeot e-3008 is een cruciaal model voor het Stellantis-concern op een nieuw elektrisch platform met een rijbereik tot wel 700 kilometer. Aan de C-segment SUV de taak om een nieuw tijdperk voor het moederbedrijf in te luiden.

De Peugeot e-3008 start een elektrisch offensief van Stellantis. Het concern worstelt net als veel traditionele autoreuzen met de transitie naar elektrisch rijden, maar aan ambities heeft het geen gebrek.

Peugeot wil EV-marktleider worden

Met Peugeot wil het in 2025 EV-marktleider in Europa worden en op hetzelfde continent gaat het vanaf 2030 alleen nog maar elektrische auto’s verkopen. Bij deze stevige statements speelt het nieuwe STLA Medium-platform voor het C- en D-segment een prominente rol. Daarop wil Stellantis jaarlijks twee miljoen auto’s bouwen, verdeeld over de merkportefeuille met daarin Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, DS, Jeep, Opel en Peugeot. Dat zijn niet alleen BEV’s, want het platform is ook geschikt voor milde hybrides en plug-in hybrides.

Ook brandstofmotoren in de Peugeot e-3008

De STLA-bodemplaat van de Peugeot e-3008 is geschikt voor auto’s met een lengte van 4,30 tot en met 4,90 meter, terwijl de wielbasis kan variëren van 2,70 meter tot 2,90 meter. De e-3008 valt daar met een lengte van 4,54 meter en een wielbasis van 2,74 meter tussenin, waarmee hij iets groter is dan voorheen.

Het is in de basis een voorwielaangedreven platform, maar vierwielaandrijving is mogelijk. Hij wordt leverbaar met een 73 kWh en later ook een 98 kWh lithium-ion NMC-accu. Het grotere batterijpakket is dikker, waardoor hij 2,5 centimeter minder bodemspeling heeft dan de basisversie. Hij haalt prima actieradii, want de instapper zou 525 kilometer halen en de longe range-variant zelfs 700 kilometer.

Redelijke prijs

De Peugeot e-3008 is volgens zijn makers een fastback-SUV. Hij kan inmiddels besteld worden en de levering volgt aan het einde van het eerste kwartaal in 2024.

Bij zijn marktintroductie is hij er als 48-volt milde hybride voor 41.640 euro, een stekkerhybride volgt in een later stadium. Ook ligt een langere 5008 voor de hand. De 3008 begint met een 1.2-driecilinder en een elektromotor die in de zestraps automaat met dubbele koppeling is gebouwd. De maximale kracht van deze Hybrid 136 e-DCS6 is 136 pk en 230 Nm, waarmee 1.200 kg getrokken mag worden.

Die versie was niet beschikbaar, maar wel de e-3008 Electric 210 is gereden voor de video. Dat is de elektrische uitvoering waarop alle ogen zijn gericht, met 210 pk en 343 Nm op de voorwielen. Deze moet 525 kilometer kunnen halen en heeft een prijs van 48.190 euro, een redelijk bedrag voor een C-segmenter met 73 kWh-batterij.