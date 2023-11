Deel dit: Share App Mail Tweet

Hamilton vreest voor aanhoudende dominantie Red Bull in Formule 1

Lewis Hamilton vreest dat de dominantie van Max Verstappen in zijn Red Bull voorlopig nog niet afgelopen is. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 sprak zijn zorgen uit na de slotrace in Abu Dhabi. Verstappen boekte zijn negentiende overwinning van het jaar, Hamilton kwam op een achterstand van 44 seconden als negende over de finish in zijn Mercedes.

“Het is voor ons geen geweldig jaar geweest. Er valt niet veel positiefs uit te halen. Ik heb het overleefd, zeg maar”, zei Hamilton op Sky Sports. “Dat Verstappen in zijn Red Bull hier met 17 seconden voorsprong wint, terwijl ze vanaf augustus niets hebben gedaan aan de ontwikkeling van de auto, is zorgwekkend. Ik heb geen idee of we dat gat volgend jaar kleiner kunnen maken, maar het ziet er somber uit.”

Het ooit zo dominante team van Mercedes won dit jaar geen enkele race. Het team stelde in de laatste race nog de tweede plaats in het kampioenschap van de constructeurs veilig, maar wel met minder dan de helft van de punten die Red Bull vergaarde.

ANP