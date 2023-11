Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom Porsche de Panamera Sport Turismo de nek omdraait

Joh! Die hadden we even niet zien aankomen, ook omdat we in een stationwagonland leven, uiteraard. Porsche stopt de productie van de Panamera Sport Turismo.

De Porsche Panamera heeft een uitgebreide facelift ondergaan. Opvallend daarbij is de beslissing om te stoppen met de Sport Turismo. Een variant waarvan wij dachten dat-ie prima verkocht.

Panamera Sport Turismo

Alleen blijkt dat internationaal dus niet zo te zijn. Nog niet eens 10 procent van de verkochte Panamera’s is een Sport Turismo, aldus Porsche. Daarom verdwijnt hij van de markt.

Dat maakt ons gelijk benieuwd naar de Taycan Sport Turismo en Cross Turismo. Liggen die ook al met het hoofd op het hakblok? We zullen het vast zien bij de facelift.

Stationwagons wereldwijd

In Europa vinden we het vast onbegrijpelijk, maar in Noord-America en Azië koopt zo goed als niemand een stationwagon. Ze zijn daar meestal niet eens te koop.

In beide werelddelen is de traditionele sedan duidelijk populairder. Daarbij is in Azië de MPV nog steeds erg gewild, ook in het duurdere segment, zoals de Nissan Elgrand en Toyota Alphard/Vellfire.

Panamera met lange wielbasis

Welke Porsche Panamera-versie wél blijft bestaan, is de sedan met lange wielbasis. Die is in Europa niet te koop, maar in China wel. Daar worden zelfs de BMW 3-Serie, Peugeot 508 en Volvo S60 als L geleverd.