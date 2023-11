Deel dit: Share App Mail Tweet

Een blokje om met een Porsche 959 van miljoenen euro’s

De spectaculaire Porsche 959 heeft een moeilijke ontstaansgeschiedenis. Hij was bedoeld voor de Groep B-rallyklasse, maar kwam te laat. Wil je er nu eentje kopen, dan ben je zo’n 2 miljoen euro kwijt.

De Porsche 959 is een van de meest geavanceerde auto’s uit de jaren tachtig en maakt nog steeds indruk. Achterin ligt een luchtgekoelde zescilinder met twee turbo’s, watergekoelde koppen en vier kleppen per cilinder.

Porsche 959 met raceblok

Het 2,85-liter grote blok is gebaseerd op dat van de 956 en 962, twee succesvolle Groep C-racers. In de Komfort-uitvoering van de 959 is de boxermotor 450 pk sterk, met maximaal 500 Nm koppel.

De unit ligt er fraai bij. In tegenstelling tot moderne 911’s, die alle mechanische delen met een kunststof afdekking aan het zicht onttrekken, geeft de Porsche 959 gewoon openheid van zaken.

Zijn hele achterzijde klapt naar boven, waardoor meteen te zien is hoeveel plaatwerk er links en rechts bijgekomen is. Uit de twee, licht naar beneden gebogen uitlaten klinkt de klassieke 911-roffel, waarover puristen zo boos waren dat-ie uit de 996 was verdwenen.

Makkelijk in de omgang

Zo intimiderend als zijn prijs is, zo gemakkelijk in de omgang is de Porsche 959 zelf. Zijn dashboard komt van de 911, met slechts een paar toevoegingen waarmee je je vertrouwd moet maken.

Ze zitten op de middentunnel, achter de pook van de handgeschakelde zesbak. Met twee draaiknoppen kun je handmatig de stijfheid van de dempers en de rijhoogte instellen. Een computerbrein past die laatste automatisch aan de snelheid aan.

Heel veel innovaties

Zo zijn er meer innovaties. De carrosserie is van aluminium en Kevlar, de vierwielaandrijving verdeelt zelf het koppel tussen de voor- en achteras (maximaal 80 procent kan naar achteren) en de magnesium wielen hebben holle spaken, die één afgesloten kamer vormen met de banden én een geïntegreerde bandenspanningssensor hebben.

Temperamentvolle Porsche 959

De 959 was zijn tijd ver vooruit, zoals het cliché wil. Misschien wel té ver, want zelfs het Porsche Museum worstelt met zijn temperamentvolle, onvoorspelbare techniek, zo bevestigde het aan Autovisie.