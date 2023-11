Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze betaalbare gezins-SUV blijkt uitermate betrouwbare occasion

Japanse auto’s staan te boeken als enorm betrouwbaar. Toch weten Zuid-Koreaanse fabrikanten ook wel hoe ze een auto in elkaar schroeven. Zo is de Kia Sorento niet alleen een betaalbare SUV-occasion, maar ook nog eens ontzettend betrouwbaar.

Bij Autovisie schrijven we geregeld over eigenaardige auto’s op de occasionmarkt. Denk aan ‘s werelds lelijkste Alfa Romeo, die gek genoeg een behoorlijk geldbedrag moet opleveren. Maar waar Alfa’s (niet altijd even betrouwbare) liefhebbersauto’s zijn, schrijven we vandaag voor de brave huisvader en -moeder, die hun kroost veilig van A naar B willen brengen.

Kia Sorento als veilige tweedehands auto

Wie op zoek is naar een veilige occasion voor het hele gezin is bij Kia aan het juiste adres. De Sorento is een forse SUV waarvan inmiddels vier generaties bestaan. Wij lichten in dit artikel de tweede generatie Sorento uit, die je inmiddels voor niet al te veel geld op de kop tikt.

Dankzij zijn formaat voel je je niet alleen veilig achter het stuur van de occasion, je bént veilig, zo bewijst de Euro NCAP-score van vijf sterren uit 2009. “Op basis van testresultaten van de dummy in de frontale en zijdelingse barrièretest scoorde de Kia Sorento maximale punten voor de bescherming van

van zowel de 3-jarige als de 18 maanden oude baby”, zo valt te lezen in het rapport. Voetgangers die geschept worden door de SUV komen er volgens de testorganisatie minder goed vanaf.

Nadelen van de occasion

Onder de kap van de tweede generatie Kia Sorento vind je een 2,4-liter viercilinder benzinemotor met 174 pk of een 2,2-liter dieselmotor. Die laatste zal voor de meesten niet interessant zijn en dus focussen wij ons op de benzineslurper. Want ja, benzine slurpen doet de tweedehands auto zeker. Reken op een praktijkverbruik van zo’n 1 op 10. Met de huidige benzineprijzen word je daar niet al te vrolijk van en het verbruik is dan ook een van de twee grote nadelen van de Kia Sorento-occasion.

Het andere nadeel van de SUV is dat de motorrijtuigenbelasting relatief hoog is dankzij zijn leeggewicht van ruim 1.600 kilogram. Anderzijds zal het meevallen met de belasting die eigenaren van loodzware EV’s vanaf 2026 moeten betalen.

Prijs van de betrouwbare gezins-SUV

Goed, de Koreaanse occasion is dus prijzig aan de pomp en ook de belastingdienst zal je niet sparen. Voordeel is dat de kans op enorme reparaties kleiner is dan gemiddeld. “De Kia Sorento is zo goed als onverwoestbaar”, stelt de Wegenwacht. De pechhulpdienstverlener kent slechts twee simpel te verhelpen kwaaltjes van de tweedehands auto: een brandstofpompstekkertje dat soms slecht contact maakt en een schakelaartje dat soms niet meewerkt. Niets ernstigs dus.

Ben je in de markt voor een Kia Sorento, dan heb je geen rijkelijk gevulde portemonnee nodig. Op verkoopsite Gaspedaal.nl staat een twintigtal benzinevarianten van de tweede generatie Sorento te koop, beginnend bij zo’n 9.000 euro.