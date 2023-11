Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de lelijkste Alfa Romeo extreem veel geld waard is

Hoewel Italië het land is van de elegantie en mooie auto’s, bewijzen de Fiat Multipla en Alfa Romeo Arna dat ze in de laars van Europa ook minder mooie auto’s kunnen bouwen. Echter, niets is zo lelijk als deze Alfa.

Vorige week lieten we een speciale Giulia QV zien die nogal smaakgevoelig is. Echter, iedere Autovisie-lezer vond het bouwwerk onooglijk. In geval van deze Milano zal dat mogelijk anders zijn.

Of een auto lelijk is of niet, is natuurlijk volledig subjectief. Toch durf ik te stellen dat dit de minst mooie Alfa is.

Alfa Romeo Castagna Vittoria

Dit model is dan ook nooit in productie gegaan. Deze Alfa is gebouwd door Castagna Vittoria, een Italiaanse carrosseriebouwer. Het model werd op de Autosalon van Genève in 1995 getoond. Vervolgens is er niets met het ontwerp gebeurd. Niet vreemd, maar het maakt deze auto wel uniek. Er is er slechts een gebouwd.

De bijzondere auto is in de basis een Alfa Romeo 75. Echter, het design lijkt totaal niet meer op die klassieker. De koets van de Castagna Vittori is volledig vervaardigd van aluminium.

Busso-V6 en handbak

Onder de motorkap ligt een heerlijke 3,0-liter Busso-V6, die gekoppeld is aan een handgeschakelde versnellingsbak met vijf verzetten. De 255 pk sterke krachtcentrale heeft pas weinig kilometers achter de rug. De teller staat op slechts 2500 kilometer.

Naast een mooie aandrijflijn beschikt de lelijkste Alfa ook over dempers van Koni en remmen van Brembo. De auto rijdt waarschijnlijk dus beter dan hij eruit ziet.

Verwachte opbrengst Alfa Romeo Castagna Vittori

De Alfa Romeo Castagna Vittori wordt op 15 november geveild bij Car & Classic. De opbrengst wordt – wonderbaarlijk genoeg – geschat op tussen de 145.000 en 155.000 euro.

