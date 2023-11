Deel dit: Share App Mail Tweet

België verbiedt zelfrijdende auto’s: ‘Neem toch gewoon de trein!’

Zelfrijdende auto’s mogen in België de weg niet op. “Ik zie een hele reeks problemen en risico’s”, zegt minister Georges Gilkinet van Mobiliteit.

In Duitsland hebben BMW en Mercedes toestemming gekregen om level 3-auto’s te verkopen. Die kunnen in bepaalde situaties de controle overnemen, zodat de persoon achter het stuur iets anders kan doen.

Deels zelfrijdende auto’s

De meeste moderne auto’s – dus ook die van Tesla – komen slechts tot level 2. Ze kunnen bepaalde taken van de bestuurder overnemen, maar daarbij moet die laatste constant opletten en de handen aan het stuur houden.

België verbiedt level 3

Mercedes wil zijn level 3-modellen ook in België gaan verkopen, maar dat houdt de overheid nu tegen. “Ik geen voorstander”, zegt minister Gilkinet. “Het is een tussenvorm van autonoom rijden: mensen die zitten te gamen in hun auto zijn niet alert genoeg om snel te kunnen ingrijpen als dat nodig is.”

‘Neem gewoon de trein’

Gilkinet is lekker nuchter en vindt dat mensen beter in de trein kunnen stappen. “Ook zelfrijdende auto’s staan in de file en veroorzaken vervuiling. Voor lange ritten kun je mensen beter aanzetten om de trein te nemen dan in een zelfrijdende auto te stappen. In de trein kunnen ze ook rusten.”

In Nederland niet toegestaan

In Nederland zijn auto’s met level 3-autonomiteit ook niet toegestaan. Daar zou in de toekomst best eens verandering in kunnen komen, want de EU werkt aan Europese wetgeving die level 3 wél mogelijk maakt.

Zelfrijdende auto’s in EU

Het wetsvoorstel spreekt ook al over level 4-auto’s, die eigenlijk volledig zelfrijdend zijn, maar alleen in bepaalde gebieden of omstandigheden. De EU wil daar vooralsnog een verkooplimiet aan stellen. Per lidstaat mogen er dan maximaal 1500 level 4-auto’s worden verkocht. Dat soort voertuigen zijn overigens nog lang niet op de markt.