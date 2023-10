Deel dit: Share App Mail Tweet

Oeps! De BMW 5-Serie en 7-Serie zijn iets té zelfrijdend

BMW roept in de Verenigde Staten negenduizend 5- en 7-Series terug, waaronder de elektrische i5– en i7-modellen. Wat het probleem is? Dat ze iets té zelfrijdend zijn.

In een auto met een actieve rij-assistent op niveau 2 moet de bestuurder te allen tijde de handen aan het stuur houden. Een sensor in het stuurwiel houdt dat in de gaten.

Sensor BMW werkt niet goed

Maar in de BMW 5-Serie en 7-Serie werkt die sensor mogelijk niet goed, waardoor de actieve rij-assistent gewoon blijft functioneren als de bestuurder het stuur níet vasthoudt.

Fysiek terug naar de dealer

De 5-Series en 7-Series moeten fysiek terug naar de dealer, want met een softwareupdate is het probleem niet te verhelpen. Er moet echt iets aan de modellen worden gerepareerd. Voor nu geldt de teruproepactie niet voor Europa.

Autonoom rijden op Level 3

In Duitsland hebben zowel BMW als Mercedes reeds toestemming voor zogeheten Level 3-autonomie, die in bepaalde situaties zonder actieve controle van de bestuurder kan. Bij ons is dat nog niet toegestaan.

Er zijn zes niveaus van autonoom rijden. Level 0 is een auto zonder zelfrijdende functies. Level 5 staat voor volledige autonomiteit. Momenteel zitten veel nieuwe auto’s op Level 2, waarbij ze zelf bepaalde acties kunnen uitvoeren, maar altijd een bestuurder nodig hebben om op te letten en in te grijpen.