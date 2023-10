Deel dit: Share App Mail Tweet

Houd je van Modern Talking? Dan is deze foute vleugel-Mercedes voor jou

Bij het zien van deze Boschert B300, moeten we meteen denken aan de blonde mat en de té witte tanden van Modern Talking-gitarist Dieter Bohlen. Hij reed in de jaren tachtig vast zo’n Mercedes.

En toch worden we hebberig van deze ‘foute’ Benz, want de Duitse tuner Boschert heeft er duidelijk z’n best op gedaan. De lijnen van de gevleugelde B300 kloppen gewoon.

Moderne Mercedes 300 SL

Het model is een soort moderne 300 SL ‘Gullwing’ (of een soort ouderwetse SLS AMG). Boschert nam een 300 CE – de coupéversie van de E-Klasse W124 – en zette er het front op van de SL R129.

Verder zijn de dorpels versterkt om vleugeldeuren te kunnen monteren en kreeg de atmosferische zes-in-lijn van de 300 CE twee turbo’s voor een vermogen van 283 pk.

Onthuld op de IAA in 1989

De Boschert B300 werd in 1989 onthuld op de IAA in Frankfurt. Het doel was om driehonderd exemplaren te bouwen van de 186.000 mark kostende coupé. Er zijn uiteindelijk niet meer dan een handjevol gemaakt.

Dit is overigens de enige B300 met vleugeldeuren. Alle andere exemplaren hebben normale portieren. Dus deze Mercedes is werkelijk uniek. En dat is te zien aan de verwachte opbrengst.

Verwachte opbrengst

Veilinghuis RM Sotheby’s, dat de Mercedes op 25 november in München veilt, verwacht dat de hamer valt op een bedrag tussen de 250.000 en 300.000 euro.