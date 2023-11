Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze unieke Alfa Romeo Giulia QV is alles wat de liefhebber wil, of toch niet

Een auto maken aan de hand van oud design, maar met hedendaagse techniek. Het kan zo mooi zijn, en goed verkopen zo bewijst de Fiat 500. In geval van deze Alfa Romeo Giulia is het minder geslaagd.

Deze Alfa Romeo Giulia QV is gebouwd door ErreErre Fuoriserie, die al meer ervaring hebben met zulke auto’s. Het concept van dit bouwwerk werd vorig jaar al getoond. Nu is de kit dan ook echt af.

De ErreErre Fuoriserie Alfa Romeo Giulia QV

ErreErre Fuoriserie neemt als basis dus een huidige Alfa Romeo Giulia Q en verbouwd dan de buitenkant van de auto om hem meer op de klassieker uit 1962 te laten lijken. Het ontwerp is echter niet klassiek te noemen. Met led-koplampen en mat zilveren accenten is er niets klassieks aan de auto. Geen restomod dus.

Het idee is goed. En als je de auto enkel van voren bekijkt, is het nog te pruimen. Echter, bij de zij- en achterkant lijkt het alsof de BMW M2-designer en de ontwerper van de Alfa Romeo SZ samen aan een tafel zaten en net iets te veel vrijheid kregen. Het interieur is gelukkig minder controversieel.

Genoeg over het design. ErreErre Fuoriserie heeft namelijk ook het rijden van de Alfa Romeo Giulia QV aangepakt. Onder de motorkap ligt nog steeds een 2,9-liter V6 met twee turbo’s. In dit bouwwerk is de krachtbron goed voor 562 pk.

Deze Giulia heeft altijd een handgeschakelde versnellingsbak van zes verzetten. Daarbij verbetert het bedrijf de rijeigenschappen van de Alfa door er Bilstein veren en dempers onder te monteren.

Zeer exclusief

Van de ErreErre Fuoriserie Alfa Romeo Giulia QV worden slechts 33 exemplaren gebouwd. Het prijskaartje is nog onbekend.

