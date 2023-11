Deel dit: Share App Mail Tweet

Elon Musk strooit nogmaals met korting! Deze Tesla is goedkoper

Tesla verlaagt opnieuw de prijzen van een model. Ditmaal is de Model Y aan de beurt. Door de prijsverlaging komt de EV zelfs in aanmerking voor subsidie.

In Nederland krijg je aanschafsubsidie op elektrische auto’s. Tenminste, als een EV minder dan 45.000 euro kost. Tesla gaat nu dus net onder die prijs zitten.

Tesla Model Y goedkoper

De goedkoopste Tesla Model Y kost nu 44.990 euro. De elektrische auto is dus 2.000 euro goedkoper geworden. Daarbij krijg je dus nog 2.950 euro van de overheid. Kortom, je kunt nu een Model Y rijden voor 42.040 euro. En dat terwijl de auto al populair is.

Voor het geld krijg je 455 kilometer aan actieradius en een elektromotor die 347 pk en 420 Nm aan koppel levert.

Het is een slimme zet van Tesla om net onder de prijs van de aanschafsubsidie te gaan zitten. Dat de prijsverlaging ook echt voor die regeling bedoeld is, bewijst het feit dat de duurdere Tesla Model Y’s niet in prijs zijn verlaagd. Voor een Long Range betaal je nog steeds net geen 54 mille en de Performance kost bijna 60 mille.