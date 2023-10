Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze middenklasse SUV koop je als occasion voor 20.000 euro

Middenklasse SUV-modellen zijn mateloos populair. Ruimte is in een gezinsauto altijd heel wenselijk. OK, we hebben genoeg aan vijf zitplaatsen. We blijven natuurlijk wel kritisch, twintig mille voor een occasion is een hoop geld, dus het moet er wel een beetje uitzien. Keuze genoeg!

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Middenklasse SUV-occasion voor 20.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een middenklasse SUV voor maximaal 20.000 euro. Vandaag lichten we de eerste occasion uit. Vind je deze niets? Kijk dan donderdag en zaterdag op Autovisie.nl voor alternatieven. Wil je op de hoogte blijven van al het autonieuws en de leukste occasions? Abonneer je da op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.

Ford C-Max (2015 – 2019)

Als ‘typische Ford’ rijdt de C-Max best comfortabel, maar hij stuurt en schakelt ook heel fijn. Voorin staan twee erg fijne stoelen. De tweede zitrij heeft drie stoelen naast elkaar, maar voor volwassenen is het net te smal. Handig: boven de binnenspiegel zit een bol spiegeltje waarmee ongemerkt ‘de achterbankgeneratie’ in de gaten kan worden gehouden.

De bagageruimte is met 432 liter wat krap voor het soort occasion. De 1,0-liter driecilinder is wat ondermaats, de 1.5 is een heerlijke motor en die haalt toch 1 op 12 á 13. Bij de Ford-dealer in Harderwijk staat een spierwitte 1.5 ‘Titanium’ Automaat (2017, 60.000 km) voor € 19.950.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Bekend probleem bij veel moderne Fords: de voorpassagier raakt met zijn voet de zekeringkast onder het dashboard, waardoor allerhande storingen kunnen optreden. Even de zekeringen terugplaatsen en de passagier toespreken!

Een slecht massacontact bij de centrale computer maakt dat de motor niet start: kleinigheidje, maar vindt het maar eens! Gek: gebruik van de reservesleutel kan veroorzaken dat de auto de gewone sleutel niet meer ‘kent’. Die moet dan in de garage opnieuw worden ‘ingeleerd’.