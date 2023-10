Deel dit: Share App Mail Tweet

Suffe Amerikaan maakt het supercars moeilijk tijdens drag race

De Dodge Neon, waarschijnlijk zegt het je niets. En daar mis je niets aan. Want het model is een van de sufste Amerikanen ooit gebouwd. Echter, deze Neon weet zich te onderscheiden van de rest en is een ware supercar-killer tijdens een dragrace.

De Dodge Neon is van 1995 tot 2005 geproduceerd. Van het model zijn twee generaties geweest. Met een 2,0-liter viercilinder, die niet meer dan 150 pk levert, is de Amerikaan niet zo fel als de naam doet vermoeden.

Toch niet zo’n suffe Amerikaan

Dodge toverde in 2003 de tweede generatie Neon om tot SRT-4. Dit betekent dat er een 2,4-liter viercilinder met turbo in de Neon werd gelegd. De krachtbron leverde 215 pk (later 230 pk). Echter, deze versie is niet de basis van de auto in de video. De tuner heeft namelijk een eerste generatie Neon gebruikt.

Onder de motorkap ligt wel de SRT-4. De krachtbron is flink aangepakt en maakt gebruik C85-brandstof. Dit is speciale racebrandstof met een erg hoog octaangetal. Op deze speciale brandstof levert de Dodge Neon 700 wiel-pk. Dat betekent dat hij sneller is dan veel supercars.

Sneller dan veel supercars

Tijdens de Texas Mile, een drag race-evenement in Amerika, haalt de auto een topsnelheid van 200,9 mijl per uur, meer dan 323 kilometer per uur. Een bizarre snelheid voor zo’n ‘suffe’ Amerikaan met vierpitter.