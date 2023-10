Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze innovatieve Aston Martin verbruikt geen benzine of elektriciteit

Aston Martin is een bijzonder merk. De auto’s zijn stijlvol en over het algemeen (niet allemaal) erg snel. Bij flinke motoren, elektrisch of niet, komt veelal een hoog verbruik kijken. Echter, deze Aston Martin verbruikt niets.

Althans, dit Britse voertuig verbruikt geen energie dat opgewekt moet worden of voorkomt uit fossiele brandstoffen. Het voertuig vraagt wel om het verbranden van calorieën. Maar dat is voor het merendeel van de mensen alleen maar goed!

Aston Martin zonder benzine of elektriciteit

Aston Martin heeft een innovatieve fiets ontwikkeld in samenwerking met J.Lavenrack. De fiets lijkt, als je zijn koperen kleur even wegdenkt, op een vrij doorsnee sportieve fiets. Echter, er is gebruik gemaakt van ongewone materialen.

De J.Laverack Aston Martin .1R, zoals de volledige naam van de fiets luidt, bestaat uit koolstofvezel en titanium. Hierdoor is de tweewieler superlicht en sterk. Lasnaden of kabels, die het design minder mooi maken, heeft de fiets niet. Marek Reichman, Executive Vice President en Chief Creative Officer bij Aston Martin noemt het zelf: “een titanium hypercar op twee wielen.” Al is dat ietwat overdreven. Althans, tenzij je Mathieu van de Poel of een andere wielrenner bent.

De koperen fiets is niet altijd zoals op de foto’s. Je kan zelf in een configurator de tweewieler samenstellen, net als bij een auto.

De fiets kopen

Het kopen van de fiets kan echter niet online. Als je besluit er een te bestellen, word je uitgenodigd op het hoofdkantoor van Aston Martin in het Britse Gaydon. Hier ga je samen met de specialisten van K.Laverack passen en je droomfiets samenstellen. Wel kan je dus online al wat inspiratie opdoen.

Volgens de fabrikant zijn er onbeperkte mogelijkheden voor wie een fiets wil bestellen. Daar staat ongetwijfeld een flink prijskaartje tegenover. Wat de .1R kost, is nog niet bekend. Naar verwachting is-ie in ieder geval een stuk duurder dan de fietsen van Porsche.