De meest vervuilende auto koop je voor het geld van een Polo

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een occasion voor iemand die niet van downsizen houdt en niet bang is om vaak te tanken: een Dodge Ram 1500 8.3 V10 voor het geld van een Volkswagen Polo.

Natuurlijk is het financieel geen verstandige keuze om een dikke Amerikaan in plaats van een Polo te kopen. Wegenbelasting en brandstofverbruik zijn bijvoorbeeld veel hoger in geval van de Dodge. Desondanks is zo’n tiencilinder wel gaaf!

Een Dodge Ram 1500 V10 voor het geld van een Volkswagen Polo

Een Volkswagen Polo heeft een vanafprijs van, schrik niet, 25.890 euro. Voor dit geld krijg je een 1,0-liter MPI-motor die die goed is voor 80 pk, of koop je dus een occasion met een dikke V10.

De Dodge Ram 1500 die we vinden heeft veel meer vermogen, 506 pk om precies te zijn. De krachtbron is dus een 8,3-liter V10. De brandstofslurper moet een gewicht van 2.624 voortsleuren. In minder dan 6 seconden sprint het gevaarte van 0 naar 100 kilometer per uur.

De meest vervuilende occasion

Een Engels onderzoek van de Environmental Transport Association (ETA) concludeerde ooit dat de Dodge Ram SRT-10 de meest vervuilende auto op de markt was. Het gevaarte spuwt iedere kilometer 488 gram CO2 de lucht in. Er is volgende ETA vier vierkante kilometer bos nodig (meer dan 320 volwassen bomen) om de jaarlijkse uitstoot van de occasion te absorberen.

Niet best voor het milieu dus, deze occasion. Echter, je mag er gewoon (nog) de weg mee op. Om je niet volledig failliet te laten gaan aan brandstofkosten, is er in de occasion een LPG-tank geïnstalleerd. Dit maakt ‘m ook iets minder vervuilend. De auto heeft inmiddels bij 154.000 mijlen ervaring. Het prijskaartje bedraagt 24.800 euro, zo’n dan 100 euro minder dan een Volkswagen Polo. Weliswaar exclusief btw.