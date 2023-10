Deel dit: Share App Mail Tweet

Halloween! Pas op dat je vanavond deze horrorauto’s niet tegenkomt

We veranderen onze naam even in Fantoomvisie, want we willen je waarschuwen op Halloween. Pas goed op jezelf! Voor je het weet kom je op de A4, in de file, een van deze horrorauto’s tegen.

Horrorfilms – die je vast kijkt op Halloween – kunnen overal over gaan: een clown, het kind van de duivel, een demoon die je vermoord in je dromen, aliens én – verbazingwekkend genoeg – een auto.

Pas op met Halloween

Soms is het voertuig zelf verschrikkelijk, soms zit er bij de persoon achter het stuur een steekje los. Pas in beide gevallen op, want je zal vanavond op weg naar huis maar een van deze killers tegenkomen.

Duel (1971)

De tv-film waarmee regisseur Steven Spielberg in 1971 doorbrak. Het verhaal is simpel. Een man op zakenreis wordt naar het leven gestaan door de bestuurder van een oude vrachtwagen.

The Car (1977)

Dat deze Lincoln Continental nare bedoelingen heeft, is meteen duidelijk. Kijk naar die koplampen! Achter zijn donkere ruiten blijkt in de film The Car, uit 1977, geen bestuurder te zitten.

Christine (1983)

Christine is de bloedrode Plymouth Fury (wink, wink) uit de gelijknamige film van John Carpenter uit 1983. Ze vermoordt iedereen die haar nieuwe eigenaar, de nerdy tiener Annie Cunningham, dwarszit.

Knight Rider (1982 – 1986)

In deze heerlijke jaren 80-serie met David Hasselhoff en KITT, zijn pratende Pontiac Trans Am, zit ook een horrorelement. Het ‘broertje’ van KITT, met de naam KARR, is een koelbloedige moordenaar.

Maximum Overdrive (1986)

Een goede film is het niet, maar Maximum Overdrive hoort zeker in dit lijstje thuis. Alle machines op aarde komen tot leven en beginnen te jagen op mensen. In dit geval is een Western Star-truck de ster.

Death Proof (2007)

In Death Proof uit 2007, van cultregisseur Quentin Tarantino, speelt Kurt Russell een stuntman, die in zijn speciaal geprepareerde Chevy Nova en Dodge Charger dodelijke ongelukken veroorzaakt.