Technische man Elliott vertrekt bij Formule 1-team Mercedes

De technische teamchef Mike Elliott verlaat het Formule 1-team van Mercedes na elf jaar. De Brit vertrekt verrassend, nadat hij pas in april was begonnen als eindverantwoordelijke voor de ontwikkelingen op de lange termijn. Teambaas Toto Wolff spreekt van “gemengde gevoelens” na het vertrek.

Elliott wisselde in april van rol met James Allison, die toen aan de slag ging als technisch directeur en zich vanuit die rol meer bezighield met de bouw van de auto’s. Mercedes had toen net een slechte seizoensstart achter de rug.

De renstal was jarenlang dominant in de Formule 1, maar legt het de afgelopen jaren af tegen het Red Bull-team van Max Verstappen. Mercedes-coureur Lewis Hamilton kan dit seizoen in het eindklassement nog wel tweede worden achter Verstappen. Zijn achterstand op de Mexicaan Sergio Pérez is 20 punten.