Nissan kijkt af bij Porsche! Dit is hun 911 Dakar: de Safari Rally Z

Een offroad voertuig maken van een sportauto. Bij Porsche deden ze het al eerder met de 911 Dakar. Nu zet ook Nissan de bijzondere stap, dit is de Safari Rally Z.

De normale Nissan Z wordt niet in Nederland geleverd. Ook deze speciale offroad-versie zal dus niet naar ons land komen – als-ie in productie gaat.

Nissan Safari Rally Z

Een echte concurrent voor de Porsche 911 Dakar is de Nissan dus niet. Toch is hij het uitlichten waard.

Deze auto is een ode aan de Datsun 240Z waarmee het merk in 1971 de East African Rally Safari won. De auto heeft dan ook dezelfde livery.

In de basis is het model een gewone Nissan Z. De auto is aangepakt door Tommy Pike, een bekende Amerikaanse tuner. Naast een livery is de auto ook voorzien van KW dempers en veren om de auto een stuk hoger op zijn pootjes te laden staan.

De spreekwoordelijke pootjes zijn in dit geval gigantische 17 inch offroadbanden van Yokohama. De auto is in totaal zo’n 5 centimeter verhoogd. Met die hoogte kan hij makkelijker over ruw terrein. Is de Nissan toch net iets te laag, dan beschermen extra stevige bodemplaten de gevoelige onderdelen tegen rotsblokken en andere obstakels.

Onder de motorkap ligt de V6 voorzien van twee tubro’s. De krachtbron is goed voor 405 pk.

In tegenstelling tot de Porsche 911 Dakar is de Z niet te koop

De Nissan Safari Rally Z is niet als de Porsche 911 Dakar echt te koop. Vooralsnog is het enkel een showauto. Of de speciale uitvoering ook ooit echt geproduceerd gaat worden, is nog onduidelijk.

Bij het model wordt overigens een speciaal Seiko horloge aangeboden. In tegenstelling tot de auto is deze wel echt te koop. Het prijskaartje bedraagt 299 Amerikaanse Dollar.