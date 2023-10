Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion wil je: Polestar 1, een toekomstige klassieker?

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een Polestar 1.

Polestar kwam in 2019 op de proppen met de 1, de allereerste auto van het merk nadat het in 2017 zelfstandig werd. Autovisie ging drie jaar geleden met de bijzondere hybride Gran Turismo op pad.

Op pad met de Polestar 1

“Voordat ik de Polestar 1 de Hällered Proving Grounds (Volvo’s testbaan niet ver van het Polestar HQ in Gotenburg) laat jagen, heb ik er zelf al tien ronden mee over de baan gereden. En daarvoor al een hele ochtend honderden kilometers lang door het ruimhartige Zweden, waar de favoriete testwegen van de Polestar-engineers door de bossen slingeren.”

Een occasion met sportieve rijeigenschappen

“Het onderstel met dubbele draagarmen vóór en achter een multi-link constructie met een bijzondere dwarsgeplaatste composiet bladveer, heeft op elke uitdaging het juiste antwoord. De auto is continu in balans en voelt veel kleiner en lichter aan dan hij in werkelijkheid is.”

“Dat uitstekend afgestelde onderstel draagt ook bij aan een besturing die tot de beste behoort in de business. Direct genoeg, maar ook rustig rond de middenstand en met een mooie lineaire opbouw van stuurkrachten.”

De Polestar 1 biedt 600 pk

“Deze elektrisch bekrachtigde installatie voelt bijna hydraulisch aan en geeft ook echt feedback. Onderstuur is er niet, deels met dank aan torque vectoring dat werkt met hulp van de twee elektromotoren achter. […] Dat maakt dat deze 4,5 meter lange coupé van 2350 kg zich als een sportauto over bochtige wegen laat jagen. Deels ook dankzij de complexe aandrijflijn met voorin de bekende viercilinder tweeliter benzinemotor, die er met turbo én een supercharger 308 pk uitperst.”

“De rest van het systeemvermogen komt van de drie elektromotoren, waarvan de voorste ook als dynamo fungeert. Dat levert al met dus 600 pk vermogen en 1000 Nm koppel op. Daarmee biedt de Polestar 1 niet de bizarre acceleratiesensatie van een Tesla in Ludicrous Mode, maar voelt hij meer aan als een Bentley Continental GT als het om de snelheidsbeleving gaat.”

“Hoe bijzonder goed hij ook stuurt, de werkplek is honderd procent Volvo. Meer dan een ander logo onderscheidt de Polestar niet van zijn zustermerk. En dus krijg je een mooi gemaakt interieur met iets te veel glimmers dat ook in de grote Volvo’s zit.”

“Geen reden tot klagen, maar deze exotische en exclusieve (gelimiteerd tot 1500 stuks) Gran Turismo met zijn grotendeels uit carbon gemaakte koets, aluminiumchassis en state-of-the art aandrijflijn verdient eigenlijk een bespoke interieur.”

De Polestar 1 als occasion in Nederland

Een van de 1500 Polestar 1’s vindt Autovisie bij een Nederlandse dealer van Volvo’s. De auto komt uit 2022 en heeft een kilometerstand van 25 kilometer. Kortom, hij heeft nog niet gereden!

De verkoper vraagt voor de bijzondere occasion 175.000 euro.