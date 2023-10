Deel dit: Share App Mail Tweet

Volkswagen maakt een ID.7 voor jou en je labrador

De Volkswagen ID.7 ken je waarschijnlijk al wel. Zo niet? Klik dan even hier. We hebben al veel gezegd en geschreven over de grote sedan-achtige hatchback. Dat er een station op de planning stond, was al bekend. Nu kunnen we dan ook echt de ID.7 voor jou en je labrador laten zien.

De normale Volkswagen ID.7 is al geen kleine auto. Zo is de laadcapaciteit van de bagageruimte 521 liter. Met de tweede zitrij naar beneden kan je zo’n 1.600 liter kwijt. Een frunk is er niet.

De Volkswagen ID.7

De bagageruimte van de station-versie is nog groter. In de kofferbak kan je 545 liter aan spullen kwijt – of je labrador. Als de achterbank neergeklapt ontstaat er 1.714 liter aan ruimte.

Ter vergelijk: de Volkswagen Passat heeft 650 liter aan bagageruimte en 1.920 liter met neergeklapte bank.

De Volkswagen Passat station heet trouwens officieel Tourer. Opvallend keuze want het merk noemde de carrosserievorm altijd Variant.

Wat aandrijflijnen betreft, kan je hetzelfde als bij de andere Volkswagen ID.7 verwachten. Op dit moment is er slechts één beschikbare optie voor de aandrijving. Deze omvat een elektromotor met een vermogen van 210 kW (286 pk) en een koppel van 545 Nm. Het batterijpakket heeft een capaciteit van 77 kWh (netto) waarmee je volgens de WLTP-meetmethode 599 kilometer ver komt.

