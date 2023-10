Deel dit: Share App Mail Tweet

Xpeng bedenkt eenvoudige maar geniale oplossing voor gevaar vliegende auto’s

Vliegende auto’s, het klinkt als toekomstmuziek – en dat is het ook. Maar bij het Chinese merk Xpeng zijn ze al even bezig met luchtvervoer. Nu komt de fabrikant met een geniale maar eenvoudige oplossing voor het gevaar van vliegende objecten: neerstorten.

Zelfs in Nederland staat al de propeller-auto van het merk. Zo kon je deze al zien in de Westfield Mall en ook bij de opening van de eerste dealer in Rotterdam. Of het een echte auto is, kan je je afvragen.

Vliegen de auto Xpeng

Xpeng noemt het voertuig namelijk een vliegende auto, maar er zitten niet eens wielen onder. Het voertuig lijkt meer op een grote drone dan een auto.

Wat voor een voertuig het ook is, het is in ieder geval bijzonder. Xpeng heeft zelfs al een proefvlucht gedaan in Dubai met de X2, zoals het merk het concept noemt.

Een zachte landing

Het grote gevaar bij vliegende auto’s is natuurlijk uit de lucht vallen. Xpeng heeft hier een simpele oplossing voor bedacht: parachutes.

In de video zie je dat het vliegende voertuig zijn motoren uitzet en dat er vier parachutes uit het voertuig schieten. Hierdoor remt de auto af en landt hij zachtjes op de grond. Een slimme en makkelijke oplossing die dus goed werkt bij de lichte vliegende auto.

Of de vliegende auto van Xpeng ook daadwerkelijk ooit (in Nederland) op de weg, ‘uhm, in de lucht’, zal verschijnen, is nog onduidelijk.