Dit is de daadwerkelijke actieradius van de Xpeng P7 Long Range

Elektrische auto’s verbruiken doorgaans meer dan de fabrikanten opgeven. Het resultaat is een minder goede actieradius dan je wellicht verwacht. Ditmaal testen we het rijbereik van de Xpeng P7.

Het verschil in de opgegeven WLTP-range en daadwerkelijke actieradius is bij sommige auto’s groot. Om deze reden test Autovisie het echte gemiddelde rijbereik in praktijk met airco en radio aan. Zo weet jij beter hoever je echt met een EV komt.

De daadwerkelijke actieradius van de Xpeng P7 Long Range

De Xpeng P7 weet in de praktijk fractioneel onder het verbruik volgens de fabriek te duiken met als resultaat een betere score én daardoor een indrukwekkende 504 kilometer bereik. Bij het snelladen bleek de laadcurve in grote lijnen dezelfde vorm te hebben als de directe concurrent: de Polestar 2. Maar dan net ietsje beter met (vanwege de grotere accu) een tijd van 34 minuten voor een standaard 70 procent lading.

De beloofde 29 minuten was zeer waarschijnlijk verbeterd aan een lader die vol vermogen kon leveren. Het was erg druk bij het laadstation. De Xpeng P7 kan naar verwachting sneller laden dan de 148 kW die we zagen. Niets op aan te merken, dus.