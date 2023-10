Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de oudste elektrische auto van Nederland

Elektrische auto’s zie je steeds meer in het straatbeeld, maar het merendeel van de auto’s heeft nog gewoon een brandstofmotor. EV’s zijn voor velen dus nog steeds nieuw. Het zal je dan ook verbazen dat de oudste elektrische auto al sinds 1991 in Nederland is.

De allereerste EV’s werden in de 19e eeuw ontwikkeld, en er zijn verschillende uitvinders die bijdroegen aan de vroege ontwikkeling van elektrische voertuigen. De meningen verschillen over welke uitvinder de allereerste was.

Op zoek naar de oudste elektrische auto van Nederland

Over wat de oudste elektrische auto in Nederland is, met een kenteken, is minder twijfel. Tenminste, als we de restomods even buiten beschouwing laten. We kijken in de database van de RDW en vinden de Kewet El Jet. De auto is 32 jaar oud en heeft in 2005 nog een nieuwe eigenaar gekregen.

Maar wat voor een elektrische auto is de Kewet EL JET. De auto is gebouwd door het Deense Kewet A/S. Het merk produceerde in totaal zes modellen. De auto die in Nederland op kenteken staat, is een van de allereerste auto’s van Kewet die van de band rolde.

De eerste twee modellen zijn uitgerust met een 5 kW-motor die gekoppeld is aan een handgeschakelde versnellingbak met vier verzetten.

De actieradius ligt door zijn 48 volt-batterijpakket op slechts 50 tot 80 kilometer. Zo’n kleine accu heeft echter ook een voordeel. De oudste elektrische auto van Nederland weegt slechts 880 kilogram. Hij mag zowel geremd als ongeremd 300 kilogram trekken.

Een Kewet El Jet kopen

Onbekend is waar de oudste elektrische auto van Nederland staat en of hij het uberhaupt nog doet. Op het Amerikaanse verkoopplatform Criagslist staat een Kewet El Jet te koop voor 2100 dollar. Waarschijnlijk werkt de auto niet meer zoals het zou moeten.

Echter, het is wel een grappig project. Er zijn immers weinig El Jets, al is het exacte productieaantal van de elektrische auto onbekend.