Verstappen hoopt op respect van de fans bij GP van Mexico

Max Verstappen hoopt op respect van de Mexicaanse fans bij de Grote Prijs van Mexico. Zijn team Red Bull kondigde eerder aan dat de Nederlandse autocoureur extra beveiliging krijgt, nadat hij vorig weekend werd uitgejouwd bij de race in Austin.

“De ontvangst was tot nu toe goed en ik hoop dat dit zo blijft”, zei Verstappen. Hij is niet populair bij de Mexicaanse fans omdat ze vinden dat hij zijn teamgenoot Sergio Pérez heeft benadeeld. Vanwege de tegenvallende prestaties lijkt de toekomst van Pérez bij Red Bull ook onzeker. Verstappen hoopt desondanks dat de fans hem op een positieve manier benaderen.

“We hebben de afgelopen jaren veel nieuwe fans gekregen en misschien reageren die een beetje anders. Het is natuurlijk goed om steun te betuigen aan je favoriete coureur, maar je moet altijd respect tonen voor de anderen.” De Nederlandse autocoureur benadrukte dat hij vooral hoopt dat fans zich gedragen tijdens de huldigingen en tijdens de volksliederen. Verstappen werd vorige week uitgejouwd toen het Nederlandse volkslied klonk na zijn zege. “Op die momenten is het wel erg respectloos”, aldus Verstappen.

“Over het algemeen denk ik dat we het bewustzijn onder de fans moeten vergroten. Het gaat dan niet alleen om de Formule 1, maar ook om andere sporten. Het is belangrijk dat we de juiste boodschap overbrengen. Er wordt graag rivaliteit gecreëerd, maar we moeten juist het goede voorbeeld geven aan de jongere generaties. Wat er ook op het circuit gebeurt, het moet op het circuit blijven. We willen juist een goed voorbeeld geven aan de rest van de wereld.”