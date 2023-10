Deel dit: Share App Mail Tweet

Autovisie test: Dit is de beste microcar!

Is een auto te veel, een fiets niet droog genoeg en het openbaar vervoer geen optie? Dan is één van deze voertuigen misschien uw mobiliteitsoplossing. Wat kosten ze, wat kunnen ze en wat mag je ermee? Een testweek in en om Amsterdam geeft de antwoorden.

De aanleiding voor deze test is niet de vervoersfrustratie van een niet nader te noemen redactielid dat zichzelf in de ogen van de rest van de redactie dagelijks straft door midden in de verkeerschaos van Amsterdam te wonen. Nee, het is de komst van een autootje dat zelfs autoliefhebbers hebberig maakt.

Op zoek naar de beste microcar

We hebben het over de Microlino, die al langere tijd rondreed in Europa, maar onze wegen nog niet had bereikt. Tot nu. De charmante retro-remake van de BMW Isetta uit de jaren 50 maakt zijn debuut nu ook op de Nederlandse markt en wij waren de eersten die hem mochten testen. De Microlino demonstreert goed de vervaging van de grenzen tussen de diverse mobiliteitsvormen.

Want het is officieel geen personenauto, maar wettelijk wel meer dan een brommobiel. Het Zwitserse eitje is een zogenaamd ‘L7e-voertuig’, een voertuig dat je mag rijden met een autorijbewijs en dat niet meer mag wegen dan 450 kg zonder accu. Er zijn nog twee voertuigen waarvoor je meer dan een bromfietsrijbewijs nodig hebt en waarvoor je dus ook minimaal 18 jaar moet zijn: de CFMoto Cforce 625 Touring Quad en de Silence S04. Deze microcars mag je ook bijna auto noemen, want je mag er de autoweg en zelfs snelweg mee op.

Wat niet wegneemt dat je daar tot de langzaamste weggebruikers zult behoren met topsnelheden van 90 km/h. Voor de rest van ons achttal zijn autoweg en snelweg verboden terrein, want het zijn voor de wet brommobielen die maximaal 45 km/h mogen rijden. Daardoor is hun inzetbaarheid beperkter.

Forenzen kan, maar dan wel binnendoor over de buitenwegen. Voordeel: je mag al vanaf je 16e jaar met een AM- oftewel bromfiets-rijbewijs achter het stuur stappen.

Prijzen

De goedkoopste van onze microcar-testvloot is verbazend genoeg een volwassen ogend autootje van een echt automerk: de Opel Rocks-e die 8.699 euro moet kosten. De duurste is de nieuwste en scoort ook de hoogste kijkcijfers: de Microlino, die een kleine 18 mille moet kosten.