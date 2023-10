Deel dit: Share App Mail Tweet

De Suzuki Swift Concept is het minst spannende studiemodel ooit

We vragen ons af waarom fabrikanten dit doen: een productieauto presenteren als studiemodel. Want zoals de Suzuki Swift op deze foto’s staat, komt hij volgend jaar gewoon op de markt.

Wat direct opvalt, is hoezeer de nieuwe Swift op zijn voorgangers lijkt. Zet je de vier generaties op een rij, dan zie je een duidelijke evolutionaire lijn. De Swift is de 911 onder de compacte hatchbacks.

Suzuki Swift met analoge meters

Het uiterlijk van de Swift spreekt voor zich. Het is in het interieur waar de grootste wijzigingen zitten. De cockpit van de Suzuki oogt strak en zakelijk, met in het instrumentencluster nog analoge meters.

Opvallend is de middenconsole, die flink naar de bestuurder toe is gedraaid. Erbovenop staat een infotainmentscherm met enkele aanraakgevoelige toetsen eronder.

Full hybrid of milde hybride?

Op de kofferklep staat het woordje ‘Hybrid’, maar we weten niet of dat duidt op een full hybrid of een milde hybride. Tot nu toe heeft Suzuki de Swift alleen met een 48 Volt-systeem geleverd.

Suzuki Cultus als Swift

De eerste generatie Swift kwam in 2004 op de markt. Daarvoor hadden we in Nederland ook al twee generaties Swift, maar die gingen in thuisland Japan door het leven als Suzuki Cultus.