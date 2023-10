Deel dit: Share App Mail Tweet

Op de achterbank van de Lucid Air kun je je billen branden

Het zit Lucid Motors niet mee. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s verloor in 2022 1,3 miljard dollar (!) en moet zijn Lucid Air voor de zoveelste keer terugroepen.

Waarom? Omdat de achterbank min of meer in de fik kan vliegen. Door een probleem met de software kan de stoelverwarming op hol slaan. Dat is in Amerika al een paar keer gebeurd.

Verbrande bankbekleding

Meerdere Lucid Air-rijders meldden verkleurde of zelfs verkoolde bankbekleding door de hitte. Een heeft zelfs zijn vingers gebrand aan het bloedhete leer van de achterbank.

Terugroepactie Lucid Air

Er moeten daarom 1267 exemplaren van de Lucid Air terug voor een software-update en / of het vervangen van de achterbank. Dit is al de achtste terugroepactie voor het 2022-model. De vijfde voor het 2023-model.

Ook in Nederland te koop

De Air is inmiddels ook bij ons te koop. Er zijn vier versies, beginnend bij de 115.000 euro kostende Pure, met 487 pk en een bereik van 725 kilometer.

Allemaal zijn ze beresterk, met 629 pk voor de Touring (134.000 euro), 830 pk voor de Grand Touring (165.000 euro) en zelfs 1126 pk voor de Dream Edition.