Waarom Stellantis de Chinese auto’s van Leapmotor gaat verkopen

Stellantis, het moederbedrijf van onder meer DS, Fiat, Opel en Peugeot, heeft voor zo’n 1,5 miljard euro een belang in Leapmotor gekocht. De twee gaan samen Chinese auto’s verkopen in Europa.

Europese autofabrikanten maken zich zorgen om de opkomst van betaalbare Chinese EV’s. Bovendien is het op de enorme Chinese automarkt steeds lastiger voor ze.

Stellantis geen succes in China

Premiummerken als BMW, Mercedes en Porsche doen het in China nog prima, maar volumemerken merken dat Chinese kopers steeds vaker Chinese auto’s kopen.

De verkopen van onder meer Citroën, Peugeot en Volkswagen dalen gestaag in het Aziatische land. Daarom kiest Stellantis nu voor een opmerkelijke tactiek: ‘if you can’t beat them, join them.’

Deal van 1,5 miljard euro

Stellantis koopt voor 1,5 miljard euro een belang van 21 procent in Leapmotor. CEO Carlos Tavares: “Het Chinese offensief is overal zichtbaar. Op deze manier profiteren we ervan en leiden we er niet onder.”

Door deze deal krijgt Stellantis niet alleen een betere toegang tot de Chinese markt, maar kan het concern ook profiteren van de techniek van Leapmotor, dat op het gebied van elektrische auto’s sterk is.

Stellantis heeft grote moeite om zijn auto’s in China te verkopen. Vorig jaar kondigde het bedrijf aan zijn joint venture met Guangzhou Automobile Group te sluiten.

Leapmotor naar Europa

Stellantis is niet de eerste die een grote deal sluit met een Chinese concurrent. Eerder dit jaar kondigde VW aan te gaan samenwerken met Xpeng.

Stellantis krijgt 51 procent van de aandelen in een nieuwe joint venture met Leapmotor, die de auto’s van het Chinese merk buiten China gaat verkopen.

Het gedraai van Stellantis

De deal van Stellantis is op z’n minst opvallend te noemen, want tot voor kort had het bedrijf keiharde kritiek op de Chinese auto-industrie. Carlos Tavares riep zelfs dit jaar nog dat Europa protectionistische maatregelen moest nemen.

Maar nu is zijn mening opeens totaal anders. Hij prijst de Chinese auto-industrie en uit kritiek op de EU, dat een onderzoek is gestart naar mogelijke staatssteun door de Chinese overheid.

Een groot probleem voor Westerse fabrikanten is dat China elektrische auto’s veel goedkoper kan bouwen. Dit door de lagere lonen in het land en naar verluidt dus door subsidie van de staat.