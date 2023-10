Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo noemden de ontwerpers de nieuwe Rolls-Royce | Sjoerds Weetjes 371

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Na de overname van de naamrechten op Rolls-Royce Motor Cars mocht de kakelverse eigenaar BMW de legendarische merknaam bijna vijf jaar niet uitspreken. Dat leverde binnen bijvoorbeeld de designafdeling ook communicatieproblemen op.

De ontwerpers bedachten een koosnaampje voor het nieuwste model. Hoe die luidt, zie je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

Een koosnaampje voor de Rolls-Royce Phantom

Uiteindelijk kreeg het fonkelnieuwe model de aanduiding Phantom VII, in de wandelgangen kortweg Phantom gedoopt, maar die naam stond tijdens de ontwerpfase van de limousine nog niet vast. Overigens was bij de start van de ontwikkeling ook niet bepaald dat het een limousine zou worden. De aanduiding Phantom werd pas in een later stadium aan de auto gekoppeld. De projectnaam luidde RR01, wat uiteraard staat voor Rolls-Royce nummer 01 onder supervisie van BMW.

De Duitse autobouwer werd pas in 1998 eigenaar van de naam Rolls-Royce. Hoe de heren en dames uit Munchen Rolls-Royce in handen kregen, vertelt Sjoerd in een eerdere aflevering van Sjoerds Weetjes. Hij doet het bijzondere verhaal uitvoerig uit de doeken. Mocht je die video willen zien, klik dan hier. Deze nieuwe aflevering is een vervolg op die eerdere episode.

Nu gaat Sjoerd in op de periode na de scheiding van Bentley en Rolls-Royce en dan specifiek op het laatstgenoemde merk. Hoe kwam de Phantom VII tot stand? Waar deed de ontwerpafdeling hun inspiratie op? Hoe herken je in een oogopslag een Rolls-Royce? Ook legt hij uit waarom de projectnaam RR01 al snel werd vervangen door een andere benaming voor het project.