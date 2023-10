Deel dit: Share App Mail Tweet

Zeekr, Xpeng, Hongqi? Alle nieuwe Chinese automerken op een rij

Europa wordt overspoeld door Chinese automerken. Het zijn voor veel mensen totaal onbekende namen met (vaak) niet het meest onderscheidende design.

Daarom vertellen we je in dit artikel over de belangrijkste Chinese nieuwkomers en waar je ze moet plaatsen.

Belangrijkste nieuwe Chinese automerken

We behandelen hieronder de voornaamste Chinese EV-merken, waarvan we op dit moment weten dat ze naar Europa komen. De komende edities van het Autovisie Magazine verschijnt een uitgebreide analyse over alle nieuwe Chinese merken.

BYD

We beginnen met een naam die je inmiddels waarschijnlijk wel kent: BYD. Dat staat voor Build Your Dreams en is een van de grootste Chinese automerken. Met verschillende EV’s heeft het merk inmiddels voet op Europese bodem gezet.

Op dit moment wordt een vijftal personenauto’s aangeboden en een zesde, de BYD Seal U, staat voor 2024 op de agenda. Daarnaast vind je ook een bedrijfsbus, de ETP3, in het gamma. Het goedkoopste model is de Dolphin die je voor 29.990 euro koopt. De distributie wordt in Nederland verzorgt door de Louwman-groep.

Zeekr

Zeekr is, net als onder meer Volvo en Polestar, onderdeel van de Chinese autogigant Geely. Zeekr etaleert zich als een premiummerk en heeft momenteel twee modellen in zijn gamma: de 001 en de X. Logica achter de benaming hebben wij ook nog niet gevonden.

HiPhi

HiPhi is een van de minder bekende Chinese automerken in dit lijstje, toch heeft het grootse plannen. Het zelfbenoemde premiummerk komt met drie modellen naar Europa: de X, de Y en de Z.

Waar de HiPhi X en Y er nog enigszins normaal uitzien (al hebben ze beide gullwing doors), springt de Z het meest in het oog. Het merk schaart zichzelf bij andere premiummerken. Mochten de modellen naar Nederland komen, dan zul je ze vermoedelijk niet voor minder dan een ton kunnen kopen.

MG

MG kent misschien een rijke, Britse geschiedenis, maar is eigenlijk al sinds 2006 in Chinese handen. Het is tegenwoordig een budget merk dat succes boekt met onder meer de MG 4. Een spannende nieuwkomer is de MG Cyberster, die als elektrische roadster met vleugeldeuren zijn opwachting maakt.

Hongqi

Hongqi, dat je uitspreekt als ‘hongtsjie’, bestaat al sinds 1958 en is daarmee een van de oudste Chinese automerken en is vooral bekend om zijn chic ogende auto’s, bedoeld om leden van De Partij te vervoeren. In Nederland is nu één model te koop: de E-HS9.

Aiways

Sinds 2020 is Aiways actief in Nederland. Het is een van de zovele nieuwe Chinese automerken die de concurrentie aan wil gaan met onder meer Tesla. Zo moet de bijna 50 mille kostende U6 een Model Y-concurrent zijn. Verder verkoopt het Chinese automerk het ook nog de U5.

Lynk & Co

Net als Zeekr, valt ook Lynk & Co onder de paraplu van Geely. Uit dit lijstje is Lynk & Co een van de Chinese automerken die je tot nu toe het meeste ziet op het Nederlandse wegennet.

Dat komt met name door de abonnementsvorm die het merk aanbiedt voor de 01, het enige model dat wij hier kennen. Als een van de weinige modellen op deze lijst is de 01 géén EV, maar een plug-in hybride. Vanaf 2024 is de 01 ook als volledig elektrische auto leverbaar.

Xpeng

De naam maakt direct duidelijk dat Xpeng Chinees is. De P5 moest het eerste model voor de Nederlandse markt worden, maar doordat Nederlandse journalisten niet al te positief waren, is besloten de P5 toch niet naar ons land te halen. Xpeng, dat tegen premium aan schuurt, voert nu enkel de P7 en G9 in ons land.

Nio

Goede kans dat je al weleens van Nio hebt gehoord. Het merk doet het namelijk een tikkie anders dan andere EV-fabrikanten. Niet alleen kun je de modellen opladen als de accu leeg is, ook kun je in een handomdraai de lege batterij wisselen voor een volle in een wisselstation.

Helaas zijn die swap stations nog maar weinig te vinden in Nederland. Bovendien is niet iedereen overtuigd van dit concept. Zo stellen critici dat er eerst talloze nieuwe wisselstations gebouwd moeten worden om dit te laten werken. Een ander kritiekpunt is dat er voor dit plan veel meer batterijen nodig zijn, dan het aantal rondrijdende Nio’s. En dat terwijl grondstoffen voor accu’s schaars zijn.

Seres

Met een hoofdkwartier in Silicon Valley doet Seres zich Amerikaans voor, maar het behoort evengoed tot dit lijstje met Chinese automerken. Seres is namelijk een dochteronderneming van Chongqing Sokon Industry Group.

Het merk voert op dit moment één model in Nederland: de Seres 3. Volgens de fabrikant maakt de Seres 5 eind dit jaar zijn opwachting. Erg succesvol is Seres tot nu toe niet gebleken in ons land.

Omoda

Chery Automobile is een Chinese autogigant met onder meer Omoda onder zijn hoede. De Omoda 5 wordt al in Spanje en Italië geleverd en komt in het eerste kwartaal van 2024 ook naar de Benelux. Tegen eind 2025 zou het moeten bestaan uit drie modellen.

Jaecoo

Er zijn meer Chinese automerken die bij Chery Automobile horen. Zo ook Jaecoo, waar momenteel nog vrij weinig van bekend is. Wel laten foto’s, gemaakt op de Genève International Motorshow in Qatar (ja echt), zien dat een eerste model (een forse SUV) de J7 zal heten. Ook voor Jaecoo geldt dat er eind 2025 drie modellen op de Europese markt moeten zijn.

Exlantix

Tot slot heeft Chery Automobile ook het merk Exlantix naar Europa te brengen. Vanaf 2025 zal het Chinese automerk volledig elektrische modellen naar ons continent brengen. Meer over de drie laatstgenoemde Chinese automerken lees je hier.