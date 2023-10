Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion wil je: De Tomaso Pantera, ‘beter en sneller dan een Countach’

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een geweldige liefhebbersauto: een De Tomaso Pantera GTS.

De Pantera is tussen 1970 en 1994 geproduceerd en is een sportwagen zoals alleen de Italianen konden maken. Zo is de afwerking niet helemaal top en de zithouding raar, maar is het design iconisch en maken de heerlijke aandrijflijn en goede rijeigenschappen een hoop goed.

Rijden met een De Tomaso Pantera

Autovisie reed twee jaar geleden nog met een De Tomaso Pantera. Of zoals we toen schreven “Een schoonheid uit 1971.”

“De afwerking is niet helemaal top, de zithouding raar – ietwat schuin, erg laag en met de voeten ongemakkelijk naar het midden – hij buldert en puft als Zeus tijdens een slechte dag en alles wat in de ruime kofferbak verdwijnt, lijkt achteraf te hebben gebadderd in uitlaatgassen en verbrande Castrol GTX.”

“Zijn traditionele deurklinken verraden overigens dat onze Pantera wel al uit de fabriek in Modena is gekomen. De onfortuinlijke allereerste exemplaren hadden, net zoals de Mangusta, drukknoppen met uitsparingen in de flanken. Deze heeft ook het verbeterde interieur met de toffe, weinig steun biedende clubzeteltjes en het dashboard met veel klokjes en knopjes in stijlvol chroom, al bestaat het plafond uit rauw, onafgewerkt metaal.”

Occasion met heerlijke V8

“De 5,7-liter 351 Cleveland V8 levert 330 pk, trekt bij ieder toerental je kaken achter je oren en produceert een plezante roffel met veel diepte. De auto stuurt strak, reageert kordaat, laat zich mooi op het asfalt plaatsen en masseert goedmoedig onverwachte kuilen weg. Ondanks het typische Ferrari-rooster schakelt de ZF-vijfbak een stuk vlotter dan een steigerend paardje en op bergwegen is zijn dogleg lay-out met uiterst korte schakelwegen perfect.”

“Hij is beter en sneller dan een Countach”, aldus Koen Heuts van Speed Eight Classics, die dit duo op stal heeft en is uitgegroeid tot een heuse De Tomaso-specialist. Al blijft het naast een Thunderbird, Riviera of andere zwevende tapijten natuurlijk een gemeen stuk vreten. En dat heeft Ford geweten. Ondanks alle optimistische prognoses rolde de 2500e Pantera pas in mei 1972 van de band. Tegelijk bewees de Pantera op het circuit hoe goed hij echt was. Hoewel de Groep 3- en Groep 4-varianten opnieuw lang niet zo goed verkochten als verwacht, raceten die brulboeien wel de Ferrari’s Daytona en Porsches 911 het snot voor de ogen.”

De Tomaso Pantera GTS occasion

Autovisie vindt een De Tomaso Pantera GTS als occasion in Nederland. Het motorblok in de tweedehands auto is goed voor 325 pk.

De auto komt uit 1972 en heeft sindsdien net geen 65.000 kilometer gereden. De vraagprijs is 141 mille.