Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion wil je: Peugeot 406 Coupé met Ferrari-design

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een betaalbare designauto: de Peugeot 406 Coupé.

Als liefhebbers denken aan een auto met een tijdloos en wonderschoon design, dan borrelen vaak de auto’s als de Jaguar E-Type en de Ferrari 250 GTO op. Laatstgenoemde merk kreeg in de jaren 90 een ontwerp van de legendarische partner Pininfarina aangeboden, maar de Italianen zagen de ‘Cavallino Rampante’ niet op de neus van het model. Pininfarina’s ontwerp werd doorgeschoven naar Fiat.

Geen Ferrari, geen Fiat maar een Peugeot 406 Coupé

Nadat ook Fiat het design had afgewezen ging het Franse Peugeot wél aan de haal met het Pininfarina-ontwerp. Peugeot en Pininfarina werkten op dat moment al decennialang intensief samen. De bekendste voorbeelden zijn de 404 Cabriolet en 504 Coupé. In de jaren 90 kwam daar een volgend bloedmooi model bij: de Peugeot 406 Coupé.

In 1997 nam Autovisie de 406 mee over de Golf van Akaba op een tocht richting de Dode Zee, om te ontdekken of de schoonheid niet alleen van buiten zit. “Een 274 kilometer enkele reis dwars door een verzengend hete zandbak met als einddoel het zilte wereldwonder.”

Genieten van het motorgeluid zat er helaas niet in. “Door het gebulder van de rijwind is het geluid van de tot het uiterst getergde viercilinder onder de motorkap van de Coupé nauwelijks in het interieur waar te nemen.”

Veel motorkeuze

Peugeot leverde de 406 Coupé met een diesel- en drie benzinemotoren, waaronder de bekende 2,0-liter zestienklepper die goed is voor 135 pk. Het echte huzarenstukje was uiteraard de 210 pk sterke 3,0-liter V6-motor, die goed paste bij het GT-karakter van de fraai gelijnde coupé. De occasion die wij hebben gevonden, heeft echter de lichtere 2,0-liter benzinemotor in de neus. Een tegenvaller?

“Enigszins tot onze verrassing wekt de 2.0-liter viercilinder niet de indruk moeite te hebben met de voortstuwing van de 1315 kilogram wegende Coupé. Ook bij toerentallen ver onder het aantal waarop de krachtbron met zijn typische zestienklepper karakter zijn optimum aan trekkracht levert (180 Nm bij 4200 min-1), is de acceleratie allerminst teleurstellend.”

“Volgens de fabrikant versnelt de Peugeot 406 Coupé met de 2,0-liter motor vanuit stilstand naar honderd kilometer per uur in 10,5 seconden. Als topsnelheid geven de Fransen 205 kilometer per uur op.”

Design als een Ferrari, maar dan een stuk goedkoper

In 1997 kostte de Peugeot met de 2.0-liter viercilinder in Nederland iets minder dan 65.000 gulden. “De schoonheid van een Ferrari voor slechts een fractie van de prijs”, aldus de testredacteur.

Inmiddels zijn de prijzen voor een Peugeot 406 Coupé aantrekkelijk, al stijgen ze langzaam. Deze betaalbare Pininfarina is namelijk zonder twijfel een klassieker in wording. Kijk bijvoorbeeld eens naar dit model. De viercilinder heeft 136.131 kilometer aan ervaring. Voor de youngtimer vraagt de verkoper net geen 8 mille.