Schrik niet van de koplampen van de nieuwe Porsche Panamera

Porsche is bezig met de laatste tests van de nieuwe Panamera, een voor het merk belangrijk model. Autovisie kan je de eerste beelden van de nieuwe generatie al laten zien. Schrik niet van de koplampen!

De Panamera kwam in 2010 op de markt. De tweede generatie verscheen in 2016 en is dus toe aan vernieuwing.

De nieuwe Porsche Panamera

De Panamera is een belangrijk model voor Porsche. Na de Cayenne en 911 verkoopt het merk de auto het meest.

Niet schrikken van de koplampen

Laat je niet direct afschrikken door de grote koplampen. Deze testauto’s hebben namelijk nog een sticker rond de koplampen zitten. De lichtunit zelf is een stuk kleiner dan van een afstand lijkt. Verder zal het design een al Porsche Panamera-rijder niet afschrikken. Wat uiterlijk betreft, is er weinig veranderd.

Onderhuids verandert er wel veel. Wat we tot nu toe weten is dat het motorenaanbod volledig vernieuwd is en er vier hybrides gebouwd worden. Met de nieuwe modellen kan je volledig elektrisch 70 procent verder rijden dan nu. Met de huidige generatie Panamera 4S E-Hybrid kan je zo’n 54 kilometer elektrisch rijden. Dit zou betekenen dat de nieuwe generatie zo’n 85 kilometer aan elektrische range heeft.

De accu is dan ook groter geworden en heeft nu een capaciteit van 25,9 kWh. De huidige Panamera E-Hybrids hebben een 17,9 kWh (voorheen 14,1 kWh) accupakket. Opladen kan nog steeds met slechts 11 kW.

De vier E-Hybrid-modellen hebben nu een krachtigere elektromotor die geïntrigeerd is in de nieuwe Porsche Doppelkupplung (PDK) transmissie. Daarbij krijgt de Porsche Panamera optioneel actieve demperregeling in plaats van het standaard semi-actief onderstel. De dempers van het standaardonderstel zijn ook vernieuwd.

Porsche Panamera in volle glorie

Wat we qua specificaties exact kunnen verwachten van de nieuwe Panamera en of het onderstel echt veel beter is dan de vorige generatie, is nog even de vraag. Porsche presenteert 24 november pas de nieuwe Panamera.

