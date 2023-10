Deel dit: Share App Mail Tweet

Rijtest Zeekr X: Hoe premium is de nieuwe C-segment hatchback?

De Zeekr X is het nieuwe instapmodel van de Chinese autofabrikant. De premium C-segmenter vormt komt eind dit jaar als eerste naar Nederland en Zweden.

Zeekr klinkt je misschien nog niet bekend in de oren, maar moederbedrijf Geely doet waarschijnlijk wel een belletje rinkelen. Met de Zeekr X introduceert de Chinese autogigant dan ook een nieuwe concurrent voor zijn bestaande modellen.

Aandrijflijnen en prijzen

Onderhuids deelt de X veel onderdelen met auto’s zoals de Smart #1 (Brabus) en de Volvo EX30. Het zijn dan ook bekende aandrijflijnen die het merk aanbiedt: een 272 pk sterke Long Range RWD-variant en een 428 pk sterke versie met vierwielaandrijving die zich de Zeekr X Privilige AWD noemt.

Voor de Long Range RWD betaal je 44.990 euro. Daarmee valt een kale Zeekr X met achterwielaandrijving nog net binnen de norm voor de EV-subsidie van bijna 3.000 euro. Het verschil met de 49.990 euro kostende Privilige AWD-variant wordt daarmee nog groter.

Actieradius van de Zeekr X

Hoewel de RWD-versie het qua acceleratievermogen aflegt tegen de sterkere Privilige AWD (0-100 in 5,6 seconden versus 3,8 seconden), trekt de RWD-versie qua actieradius aan het langste eind. Dat eind is welgeteld 445 kilometer lang, tegenover de 425 kilometer die de Privilege AWD op een volle batterij haalt. Is het 66 kWh-accupakket (netto) van je Zeekr X leeg, dan stelt het 400 volt boordnet je in staat aan de AC-paal met 22 kW energie bij te laden en aan de snellader met maximaal 150 kW.

Onze testauto is voorzien van een chic ogend interieur. In beide uitvoeringen is dit een 1.500 euro kostende optie, al voorkomt die niet dat je hier en daar nog enkele goedkopere plastics vindt. Buiten dat en de lakkleur zijn er weinig opties, wat het productieproces vereenvoudigd. Beide modellen komen standaard met warmtepomp en een ‘augmented reality heads-up display’, wat in de praktijk niet veel meer betekent dan ietwat enthousiaste pijlen die de richting aangeven.

Hinderlijke veiligheidssystemen

Wat ook iets te enthousiast werkt, zijn de 19 ADAS-systemen en het driver monitoring system dat je nauwlettend in de gaten houdt. Zo goed, dat het in paniek raakt wanneer jij je stuur 180 graden draait. Dan blokkeert het stuurwiel deze sensoren kortstondig, waardoor het systeem waarschuwt dat het niet meer werkt.

De veiligheidssystemen kunnen soms flink op je zenuwen werken. Om de haverklap is een piepje, belletje of andere waarschuwing te horen. Soms omdat je slechts 3 km/h te hard rijdt. Uitzetten kan, maar daarvoor moet je in het infotainmentscherm duiken.

Slechte oplossing voor een niet bestaand probleem

Op het stuurwiel van de Zeekr X vind je twee knoppen die verschillende functies kunnen bekleden. Verder is bijna alles (enkel) te bedienen via datzelfde grote infotainmentscherm. Fysieke knoppen voor enkele basisfuncties zijn een gemis, maar als tegemoetkomertje heeft Zeekr de belangrijkste basisfuncties een prominente plek onderaan het scherm gegeven.

De knoppen die je wel vindt in de Zeekr X, zijn dan weer ongewenst. De portieren open je vanaf de binnenkant met een druk op de knop. Dit werkt echter totaal onnatuurlijk en de knoppen bieden dan ook een slechte oplossing voor een probleem dat niet bestond.

Beperkte opbergruimte

Nog een minpuntje is de ietwat beperkte opbergruimte. Een frunk is aanwezig, maar die is een teleurstellende 21 liter groot. Verder heeft de Zeekr X geen dashboardkastje en een bescheiden 362 liter aan kofferbakruimte.

Een ander kritiekpunt is de forse C-stijl, die een flinke dode hoek creëert. Ook maakt dit het voor kinderen op de achterbank, die daar overigens prettig zitten, lastig om naar buiten te kijken, zeker gezien de voorstoelen het zicht naar voren al hevig beperken.

Hier scoort de Zeekr X punten

Door de verrassend sterk aflopende daklijn biedt de achterruit slechts een smalle doorkijk. Nu kan het zijn dat het zicht sowieso al geblokkeerd was door een caravan. Want ja, de X scoort dan wel weer punten op dat vlak. Beide uitvoeringen mogen tot 1.600 kilogram trekken.