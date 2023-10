Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom een Toyota Camry in Singapore 175.000 euro kost

De Toyota Camry kost in Nederland 46.195 euro en in de Verenigde Staten maar 25 mille. Hoe kan het dan dat de hybridesedan in Singapore bijna 175.000 euro moet opbrengen?

De Zuidoost-Aziatische stadsstaat is klein. Je kunt in een uurtje van het oosten naar het westen rijden, de afstand is 75 kilometer, en hebt slechts driekwartier nodig om van het noorden naar het zuiden te gaan.

Singapore beperkt aantal auto’s

Er wonen 5,6 miljoen mensen in Singapore en dat past maar net. Daarom heeft de overheid in 1990 besloten om het aantal auto’s in het land te beperken tot zo’n 950.000.

Inwoners van Singapore moeten op een Certificate of Entitlement (COE) bieden om een auto te mogen kopen. Omdat er niet vaak certificaten vrij komen, zijn de prijzen ervan tot enorme hoogte gestegen.

Prijs tot recordhoogte gestegen

In 2020, toen de wereldwijde coronapandemie losbarstte, daalde de vraag naar COE’s, waardoor de gemiddelde prijs op zo’n 20.000 euro terechtkwam. Inmiddels kost een certificaat iets meer dan 100.000 euro.

Vandaar dat een Toyota Camry Hybrid in Singapore nu bijna 175.000 euro kost, inclusief COE, belasting en registratiekosten. Het gemiddelde jaarinkomen is in Singapore zo’n 84.000 euro.

Toyota Camry in Nederland

De Toyota Camry zal in Singapore een groter succes zijn dan bij ons. Ooit verkocht de Japanse sedan in Nederland tussen de 1000 en 2000 stuks per jaar. Nu zijn het er hooguit twintig.