Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen kan eerste ‘zaterdagkampioen’ worden na Piquet in 1983

Max Verstappen kan een ‘familiefeestje’ vieren als hij zaterdag zijn derde wereldtitel in de Formule 1 behaalt. Hij heeft dan evenveel titels als de Braziliaan Nelson Piquet, de vader van zijn vriendin Kelly.

Verstappen haalt de titel binnen als hij bij de eerste zes eindigt in de sprintrace bij de Grote Prijs van Qatar. Getuige zijn dominantie dit seizoen moet dat een niet al te moeilijke opgave zijn voor de 26-jarige coureur van Red Bull.

Als Verstappen daarin slaagt, is hij de eerste ‘zaterdagkampioen’ na veertig jaar. Het was ook zijn schoonvader Piquet die tijdens de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1983 op een zaterdag zijn tweede wereldtitel veroverde. Vier andere coureurs hebben eveneens de titel op een zaterdag gewonnen: Juan Manuel Fangio (1955), Jack Brabham (1959), Graham Hill (1962) en Keke Rosberg (1982).

Sprintraces

De titel op een zaterdag winnen is weer mogelijk sinds de intrede van sprintraces in 2021, waar ook punten voor het kampioenschap zijn te verdienen. In het verleden kwamen races op zaterdag vaker voor. Zo won Piquet ook zijn eerste wereldtitel in 1981 op een zaterdag in de Grote Prijs van Las Vegas.

De allereerste grand prix in het wereldkampioenschap van de Formule 1 in 1950 op het circuit van het Britse Silverstone werd ook op een zaterdag gehouden. De laatste keer dat een volledige race op zaterdag werd verreden was in 1985 bij de Grote Prijs van Zuid-Afrika. Nadien waren alle hoofdraces op zondag.