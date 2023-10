Deel dit: Share App Mail Tweet

Geen verrassing! Lightyear gaat tóch geen eigen zonneauto maken

Het Nederlandse bedrijf Lightyear, dat begin dit jaar failliet werd verklaard, schrapt zijn plannen om alsnog een eigen zonneauto te bouwen. En dat komt niet als een verrassing.

De buitenwereld zag de val niet aankomen. Eind 2022 werd gevierd dat de productie van de 250.000 euro kostende Lightyear 0 bij het Finse Valmet was begonnen.

Lightyear 2 voor 40.000 euro

Begin januari toonde de fabrikant zelfs nog de eerste afbeelding van de betaalbaardere Lightyear 2, die in 2025 op de markt zou komen voor een vanafprijs van 40.000 euro.

Faillissement Atlas Technologies

Enkele weken daarna klonken de eerste signalen dat het niet goed ging. De bouw van de 0 werd stilgelegd vanwege financiële problemen. Lightyear zei zich te gaan richten op de 2.

Een paar dagen daarna al werd Atlas Technologies failliet verklaard. De werkmaatschappij was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bouw van de 0.

Miljard euro voor productie

Vlak na het faillissement merkte de curator op dat er mogelijk een doorstart gemaakt zou kunnen worden. Er waren geïnteresseerde investeerders, onder aanvoering van ondernemer Arnoud Aalbersberg.

Ze sprokkelden 8 miljoen euro bij elkaar, maar voor het in productie nemen van de 2 was 1 miljard euro nodig. “Daarin is veel geloof”, zei Aalbersberg tegen zakenblad Quote.

Lightyear als leverancier

Tja, niet dus… Lightyear heeft daarom besloten om zich niet meer te richten op de bouw van een eigen zonneauto. Het bedrijf gaat door als leverancier van zonnepanelen aan de autoindustrie.

“We hebben bewezen dat een betaalbare zonneauto kan”, zegt medeoprichter en directeur Lex Hoefsloot tegen de NOS. Mwah, wij zouden 250.000 euro voor de 0 niet betaalbaar willen noemen…