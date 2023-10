Deel dit: Share App Mail Tweet

Red Bull verwacht in 2024 minder dominant te zijn in de Formule 1

Red Bull zal in 2024 minder dominant zijn dan dit seizoen in de Formule 1. Dat verwacht technisch directeur Pierre Waché van de Oostenrijkse renstal. “Hoe stabieler de regels blijven, hoe kleiner het voordeel dat we momenteel nog hebben”, zei de Fransman onlangs in een interview met AFP.

Max Verstappen kan dit weekeinde in de Grote Prijs van Qatar zijn derde wereldtitel al veiligstellen. Dat is vroeg, want na Qatar zijn er nog vijf grands prix te gaan. Verstappen won dertien van de zestien races dit jaar, teamgenoot Sergio Pérez twee. Met vijftien opeenvolgende overwinningen vestigde Red Bull een nieuw record in de Formule 1.

“We hadden helemaal niet verwacht dat we zo dominant zouden zijn en records zouden breken. We dachten dat Mercedes en Ferrari vanaf de start van het seizoen veel dichter bij ons zouden zitten”, zegt Waché. “Maar heel erg vind ik het niet. We werken dit jaar zonder paniek, in continuïteit en rust. Dat is belangrijk, want zo doen we ons beste werk. De kunst is wel om waakzaam te blijven op wat de concurrenten doen.”

Spannender

Waché kan de dominantie van Red Bull niet echt verklaren. “In het team beseffen we nog niet echt wat er nu gaande is. We zijn vooral gefocust op wat we doen. We concentreren ons op wat we moeten doen om de beste te zijn in elke race, op hoe we de auto kunnen ontwikkelen en ook op de auto van volgend jaar. We denken nooit aan records.”

Toch verwacht Waché dat met name Mercedes en Ferrari zich in 2024 veel meer dan dit jaar kunnen meten met Red Bull. De regels voor de ontwikkeling van de auto blijven ongeveer hetzelfde, waardoor de concurrentie veel meer gelegenheid heeft het gat met Red Bull te verkleinen. “Het zou voor ons wel eens een spannender en gecompliceerder kampioenschap kunnen worden.”

Dat heeft ook te maken met de straf die Red Bull vorig jaar kreeg voor het overschrijden van het budgetplafond. Het team kreeg 10 procent minder tijd om de auto te testen in de windtunnel. “Die straf zal een veel grotere impact hebben op onze auto van 2024. We hebben namelijk een langzamere ontwikkelingscurve.”