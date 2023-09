Deel dit: Share App Mail Tweet

15- en 14-jarige vluchten in gestolen Toyota voor politie

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

In eerste instantie lijkt dit de zoveelste typisch Amerikaanse politie-achtervolging waarvan je er waarschijnlijk al veel op internet en televisie hebt gezien. Maar deze police chase is anders. De vluchtauto wordt namelijk bestuurd door een 15-jarige met een 14-jarige als bijrijder.

De auto waarin de twee tieners zaten is naar verluidt gestolen. Het gaat om een rode Toyota RAV4.

15- en 14-jarige vluchten voor politie

De achtervolging begon afgelopen zondag om 16.10 uur in het Amerikaanse Florida. De 15-jarige jongen wist het uiteindelijk niet op te nemen tegen drie politieauto’s en een helikopter. De politie maakte met een zacht tikje snel een einde aan de achtervolging. Vervolgens werden beide tieners ingerekend.

Veel moeite hebben de 15- en 14-jarige niet hoeven doen om de auto te stelen. Een politieagent laat weten dat de auto niet op slot op een oprit stond. Ook op slot is de Toyota RAV4 vaker het doelwit van autodieven. In 2022 werden er in Nederland 465 gestolen.

Aangehouden in de Toyota RAV4

Deze jonge criminelen konden in ieder geval niet vluchten voor de politie en worden beschuldigd van gebruik van een dodelijk wapen, autodiefstal en vluchten voor de politie.