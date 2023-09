Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom Rolls-Royce en Bentley uit elkaar gingen | Sjoerds Weetjes 367

Vanaf de oprichting van Rolls-Royce en de start van Bentley enkele jaren later zijn de twee Engelse merken concurrenten. Beide richten zich op de topklasse van de auto-industrie en dat doen de fabrikanten met eigen modellen.

Hoe anders was dat tot twintig jaar geleden. Hoewel een andere afstelling van het chassis en karakter, waren de producten tweelingen. Ze rolden note bene van dezelfde productielijn. Waarom gingen de twee prestigieuze merken uit elkaar?

De scheiding van Rolls-Royce en Bentley

Op die vraag geeft Sjoerd antwoord in deze aflevering. Hij legt uit hoe de twee prestigieuze autobouwers bij elkaar kwamen, maar vooral uit elkaar gingen. Wat was de basis voor de scheiding? Waarom konden de twee niet gezamenlijk verder door het leven? Waarom wilde uitgerekend de Duitse overheid geen hommeles? En hoe abrupt werd de scheiding doorgevoerd?

Op deze vragen en nog meer geeft Sjoerd antwoord. Hij neemt je mee naar de bijzondere bladzijde uit het geschiedenisboek van Rolls-Royce en Bentley.

Het verhaal wordt verteld naast een Rolls-Royce Silver Seraph en een Bentley Arnage. Tijdens het vertellen van het verhaal zie je de beide modellen tot in detail. Let goed op de verschillen tussen de twee statige limousines. Sjoerd legt in de video ook uit welke aandrijflijn elk model heeft. Wil je meer weten over de krachtcentrale in de Arnage, kijk dan zeker ook aflevering 191.