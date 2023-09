Deel dit: Share App Mail Tweet

Uw Garage: Hans heeft de enige échte Rover SD1 Convertible

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Hans Plas had aan de verhalen rond deze auto en een polaroid-foto genoeg om razendsnel zijn besluit te maken: verkocht! De enige echte Rover SD1 Convertible was van hem.

Ik was in 1993 op zoek naar een auto, het maakte me eigenlijk niet uit wat het zou worden. Bij een garage in Naarden stond een heel grote blauwe auto en ik zei meteen tegen mijn vrouw: ‘Daar moeten we bij uit de buurt blijven, die is vast heel duur.’ Hij trok ons toch aan, we gingen erin zitten en waren eigenlijk gelijk verkocht. Dat was onze eerste Rover, een SD1 2300.

De enige échte Rover SD1 Convertible

De eerste exemplaren zijn van 1977, toen was het de auto van het jaar. Het bleek al een liefhebbersauto te zijn, want er was een stichting: Dutch Rover SD1. Ik ben daar eens gaan kijken en er bleken 3500’s te zijn met een V8 en je had ook de Vitesses. En zo raakte ik dieper in die SD1- wereld. Maar mijn zescilinder 2300 was niet goed genoeg, ik telde daar niet mee.

Toen werd ik gebeld door Rob Hafkamp, die het daar ook niet naar zijn zin had, en zo hebben we onze eigen vereniging opgericht. Binnen de kortste keren hadden we 450 SD1’s in ons ledenbestand. We organiseerden evenementen, reizen en regelden sleuteldagen. Toen ik getipt werd over een mooie 3,5 liter V8 die te koop stond, ben ik daar op af gegaan. Ik heb hem gekocht. Met die Rover heb ik 700.000 kilometer gereden, op gas! Het was onze dagelijkse én liefhebbersauto tegelijk.

Bij een bezoek aan de Belgische club kreeg ik een polaroid-foto in mijn handen geduwd van de voorzitter. ‘Dit is de cabriolet’, vertelde hij, ‘en hij is te koop.’ Die auto was toen een soort mysterie. Iedereen wist dat die uitvoering bestond, maar niemand had ‘m ooit in het echt gezien. Ik heb direct een klap op tafel gegeven en ‘Verkocht!’ geroepen.

Toen we naar huis gingen, heb ik gezegd dat hij moest laten weten wat het zou gaan kosten en dat ik de auto dan snel zou ophalen. Een paar weken later ben ik naar België gereden en kwam terug met de Cabriolet en twee aanhangers vol Rover SD1-onderdelen. Lees het hele verhaal in Autovisie Magazine.