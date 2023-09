Deel dit: Share App Mail Tweet

Column: ‘Elektrische auto’s zijn de oplossing niet’

Het duurt nog even, maar als je alle nieuws over elektrische auto’s keer op keer brengt en meldt dat ze stukje bij beetje bereikbaarder worden, dan zou je bijna denken dat iedereen straks volledig elektrisch rijdt.

Als dan ook nog zeer hoopgevende berichten de revue passeren dat de accutechnologie grote sprongen vooruit maakt en opladen straks nog maar 10 minuten duurt, lijkt het helemaal zonneklaar dat de toekomst honderd procent elektrisch is.

‘Betaalbare’ elektrische auto’s

En toch zijn deze hapklare brokken berichtgeving te kort door de bocht. Ik schreef het al vaker: de elektrische transitie is geen simpele zaak, maar een enorme uitdaging. Nog steeds, ondanks het feit dat we steeds vaker min of meer betaalbare, gewone elektrische auto verwelkomen.

Ik bedoel bijvoorbeeld de Fiat 600e, maar om die nou net als in de tijden van de originele Fiat 600 uit de jaren vijftig en zestig een volksauto te noemen, gaat mij te ver. Want hoewel de 600e met een vanafprijs van net geen 36 mille in zijn klasse behoorlijk concurrerend geprijsd is, is het vooral een echte lifestyle-auto en geen goedkope volksauto.

Of het fenomeen volksauto zoals we dat in de naoorlogse jaren leerden kennen omdat iedereen wielen kreeg, in deze tijden nog evenveel kans krijgt, is een regelmatig terugkerend vraagstuk. Ook als de elektrische auto echt betaalbaar is, zal niet iedereen er een willen.

Autobezit gaat afnemen, roepen deskundigen al vele jaren. En toch berichtten we vorig jaar nog dat het autobezit weer was toegenomen tegen al die voorspellingen in.

De auto is meer dan ooit nodig om mobiel te blijven

Want de auto is meer dan ooit nodig om mobiel te blijven, vooral op het platteland waar de openbaar vervoersvoorzieningen achteruitgaan in plaats van vooruit. Terwijl dat openbaar vervoer een alternatief zou moeten zijn voor de auto, is het al decennia een zorgenkind.

Dat helaas zelden de voorpagina’s en talkshows haalt: openbaar vervoer is niet sexy, maar een veelkoppig monster waar niemand in de politiek scorekansen in ziet. Liever verkoopt men de hapklare boodschap dat de elektrische auto de planeet gaat redden. Terwijl de auto lang niet altijd de slimste vervoersoplossing is; ik noem alleen die ouderwets lange files maar weer eens. Daar ga je ook als autoliefhebber liever niet in staan, maar helaas is er meestal geen alternatief.

Ja, de elektrische fiets in sommige gevallen misschien. En auto- of scooterdelen kan ook in stadssituaties een oplossing zijn. Maar in heel veel delen van het land werkt dat niet. Daar blijft de auto nog regeren, zolang er geen reëel alternatief bestaat.