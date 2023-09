Deel dit: Share App Mail Tweet

Fiat 600e: beter dan zijn voorgangers?

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Herinnert u zich de Fiat 600 nog? Het was de iets grotere broer van de beroemde Fiat 500, met zijn karakteristieke ronde vormen. Nu, in de vorm van de nieuwe Fiat 600e, keert de geest van die legendarische auto terug, zij het met moderne technologische genen. In deze exclusieve preview delen we onze allereerste indrukken van deze opvolger.

De Fiat 600e is op verschillende manieren een eerbetoon aan het verleden. Het bouwt voort op het succes van de nieuwe generatie Cinquecento, zoals eerder gezien in de vorm van de 500L en 500X. In feite zet de 600e die traditie voort.

De Fiat 600e

Wat betreft de technologie onder de motorkap is de Fiat 600e niet nieuw, aangezien deze zijn technische DNA deelt met andere voertuigen binnen de Stellantis-familie, waaronder de bekroonde Jeep Avenger, evenals de Peugeot e-2008 en Opel Mokka, om er maar een paar te noemen. Net als deze verwanten maakt de 600e gebruik van hetzelfde eCMP-platform en dezelfde aandrijflijn, voorzien van een krachtige elektromotor met 156 pk die de voorwielen aandrijft.